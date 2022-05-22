День святого Николая Чудотворца 22 мая: душевные поздравления и картинки к празднику

День святого Николая Чудотворца 22 мая / depositphotos.com/

22 мая православная церковь отмечает перенесение мощей святого Николая Чудотворца в итальянский город Бари. И этот день является одним из трех дней, когда христиане чествуют святого наряду с 11 августа – днем рождения Николая и 19 декабря – днем его смерти.

О том, кого поздравить с именинами и как назвать ребенка по святцам в первом месяце лета, читайте в материале: День ангела в июне 2022 по церковному календарю – именинники месяца.

Короткие поздравления с Днем святого Николая в прозе и стихах, открытки и картинки к празднику – в подборке Главреда.

Пусть Николин день пошлет тебе все блага и всю радость, которую ты себе хочешь пожелать! Сегодня лето вступает в права, весна уходит, так что пусть новый сезон будет для тебя удачным и счастливым!

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Поздравляем с Николиным днем, с началом лета! Желаем, чтобы тепло этого светлого праздника согревало душу, чтобы милость Божья не покидала вас и ваш дом, а заступник наш, Николай Чудотворец, помогал вам во всех начинаниях.

Картинки с Днем святого Николая летнего

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В Николин день от всей души хочу пожелать с крепким здоровьем и доброй надеждой продолжать свой жизненный путь. Пусть добрый покровитель Николай пошлёт достатка и благополучия, пусть никогда не устанут крылья от полётов любви, пусть всегда в твоих руках будет верное счастье и удача.

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Поздравляю с Днем Святого Николая. Пусть Святой помогает вам во всем, охраняет и дарит исполнения желаний. Мира и благополучия.

Анимации с Днем святого Николая

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День святого Николая 22 мая – поздравления и картинки

Пусть Николай святой избавит от жизненных проблем,

Дни ваши пусть не омрачаются никогда ничем.

Улыбка на лице пусть лишь от радости искрится,

А в праздник волшебство с вами пусть случится!

Мира, счастья пожелаю и душевного тепла,

Красота и благодать навсегда чтоб в дом пришла.

Любовью будет пусть наполнен каждый вздох и взгляд,

Глаза от радости все ярче ваши пусть горят!

Поздравления с Днем святого Николая в картинках

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На Святого Николая вам хочу я пожелать,

Самого светлого всего, горя, бед не знать.

Чистая лишь радость в сердце пусть стучится,

Молитвою святою душе вашей исцелиться.

Праздник будет пускай ярким, теплым и простым,

Лику святому поклонимся и немного помолчим.

Пусть Господь дорогу вашу навсегда благословит,

В доме вашем пусть уют и доброта царит.

День святого Николая 22 мая

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Майский день окутан весенним теплом,

Святой Николай сегодня стучится вам в дом,

Несёт он с собою удачу, здоровье, любовь,

От бед и невзгод людей заслонит собой!

Мы вам желаем, чтоб Николая вы любили,

Верили в чудо и в храм господний ходили,

И к вере православной детей приучали,

Чтоб про Николая они с детства знали!

Картинки с Днем святого Николая летнего