День святого Николая Чудотворца 22 мая: душевные поздравления и картинки к празднику

Поздравления с Днем святого Николая летнего в прозе и стихах, сердечные картинки и открытки - в подборке Главреда.
22 мая православная церковь отмечает перенесение мощей святого Николая Чудотворца в итальянский город Бари. И этот день является одним из трех дней, когда христиане чествуют святого наряду с 11 августа – днем рождения Николая и 19 декабря – днем его смерти.
О том, кого поздравить с именинами и как назвать ребенка по святцам в первом месяце лета, читайте в материале: День ангела в июне 2022 по церковному календарю – именинники месяца.
Короткие поздравления с Днем святого Николая в прозе и стихах, открытки и картинки к празднику – в подборке Главреда.
Пусть Николин день пошлет тебе все блага и всю радость, которую ты себе хочешь пожелать! Сегодня лето вступает в права, весна уходит, так что пусть новый сезон будет для тебя удачным и счастливым!
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Поздравляем с Николиным днем, с началом лета! Желаем, чтобы тепло этого светлого праздника согревало душу, чтобы милость Божья не покидала вас и ваш дом, а заступник наш, Николай Чудотворец, помогал вам во всех начинаниях.
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В Николин день от всей души хочу пожелать с крепким здоровьем и доброй надеждой продолжать свой жизненный путь. Пусть добрый покровитель Николай пошлёт достатка и благополучия, пусть никогда не устанут крылья от полётов любви, пусть всегда в твоих руках будет верное счастье и удача.
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Поздравляю с Днем Святого Николая. Пусть Святой помогает вам во всем, охраняет и дарит исполнения желаний. Мира и благополучия.
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День святого Николая 22 мая – поздравления и картинки
Пусть Николай святой избавит от жизненных проблем,
Дни ваши пусть не омрачаются никогда ничем.
Улыбка на лице пусть лишь от радости искрится,
А в праздник волшебство с вами пусть случится!
Мира, счастья пожелаю и душевного тепла,
Красота и благодать навсегда чтоб в дом пришла.
Любовью будет пусть наполнен каждый вздох и взгляд,
Глаза от радости все ярче ваши пусть горят!
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На Святого Николая вам хочу я пожелать,
Самого светлого всего, горя, бед не знать.
Чистая лишь радость в сердце пусть стучится,
Молитвою святою душе вашей исцелиться.
Праздник будет пускай ярким, теплым и простым,
Лику святому поклонимся и немного помолчим.
Пусть Господь дорогу вашу навсегда благословит,
В доме вашем пусть уют и доброта царит.
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Майский день окутан весенним теплом,
Святой Николай сегодня стучится вам в дом,
Несёт он с собою удачу, здоровье, любовь,
От бед и невзгод людей заслонит собой!
Мы вам желаем, чтоб Николая вы любили,
Верили в чудо и в храм господний ходили,
И к вере православной детей приучали,
Чтоб про Николая они с детства знали!