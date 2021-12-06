Поздравления с днем ангела Александра в прозе и стихах, душевные картинки именинникам

Поздравления с днем ангела Александра в прозе и стихах, прикольные картинки и открытки - ищите в подборке Главреда.
В День ангела Александра 6 декабря православная церковь чтит князя Александра Невского. В этот день именины отмечают также и представительницы прекрасной половины человечества – Александры.
О том, кто отмечает именины в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: День ангела в декабре по церковному календарю: именинники месяца.
В день ангела Александра 2021 принимают поздравления смелые, независимые, справедливые люди с лидерскими задатками. Поздравления с днем ангела Александра в прозе и стихах придется по душе как и мужественному Саше, так и очаровательной Александре.
С днем ангела Александра и Александры – поздравления, картинки и открытки
Саша, пускай в твоей жизни происходят только радостные перемены, пускай тебя ждут блестящие успехи и достижения, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем! Желаю тебе любить и быть любимым, иметь только верных друзей и всегда оставаться крепким, сильным и здоровым мужчиной!
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Поздравляю, Александр. Желаю жить с вдохновением, работать с энтузиазмом, стремиться к успеху, добиваться побед. Сашка, желаю с каждым днём приумножать свои силы, делить радость с близкими. Желаю крепкого здоровья, в том числе и отличного зрения, чтобы ты всегда мог разглядеть свои перспективы на горизонте жизни!
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С праздником, Александр! Желаю тебе внутреннего покоя и душевной гармонии. Уделяй больше времени тому, что тебя радует, приносит удовольствие и удовлетворение. Пусть у тебя все получается по высшему разряду, будь на высоте.
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Красивую, нежную, ласковую, прекрасную, просто невероятную женщину поздравляю сегодня с именинами. Желаю тебе, Саша, быть жизнерадостной, веселой, светиться от счастья. Пусть каждый день дарит множество незабываемых мгновений, окружают только приятные люди и сбываются все заветные желания.
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С днем ангела, Саша! От всей души поздравляю тебя! Желаю тебе здоровья и счастья! Чтобы в жизни и в работе тебе сопутствовала удача! Всегда оставайся такой, какая ты есть. Сколько в тебе положительной энергии и человеческих достоинств!!! Твоя интуиция и обаяние, делает тебя особенной. У тебя очень много других замечательных качеств. Береги все это. Оставайся всегда таким же душевным человеком! Пусть жизненные обстоятельства складываются так, чтобы этот список только пополнялся.
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Александр, Саша,
Защита и опора наша,
Тебя сегодня поздравляем
И искренне тебе желаем:
Чтоб принесла судьба удачу
И хорошего настроения в придачу.
Шагай по жизни с позитивом,
Уверенностью и креативом.
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Будь успешным, Александр,
Самым сильным, самым стойким,
Пусть победы ждут тебя,
И удача длится долго!
Пусть исполнится мечта,
Всё в семье прекрасно будет,
Окружают пусть всегда
Замечательные люди!
***
Сегодня Александры именины.
Она стройна, изящна, хрупки плечи,
Однако фору даст любым мужчинам -
Во всех делах успех ей обеспечен.
С ней шутки плохи, если шутки злые,
А добрые она всегда оценит.
И никакое женственное имя
Уверенности Саши не заменит.
***
Сашенька, с именинами тебя поздравить рады,
С огромным восхищеньем говорим,
С тобою встречи – для нас награда,
Мы уважаем тебя и боготворим.
Желаем быть всегда счастливой,
Цвести пышнее алых роз,
Дорогу жизни терпеливо,
Пройти уверенно, без слёз.