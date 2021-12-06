Поздравления с днем ангела Александра в прозе и стихах, душевные картинки именинникам

День ангела Александра 2021 / depositphotos.com/

В День ангела Александра 6 декабря православная церковь чтит князя Александра Невского. В этот день именины отмечают также и представительницы прекрасной половины человечества – Александры.

О том, кто отмечает именины в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: День ангела в декабре по церковному календарю: именинники месяца.

В день ангела Александра 2021 принимают поздравления смелые, независимые, справедливые люди с лидерскими задатками. Поздравления с днем ангела Александра в прозе и стихах придется по душе как и мужественному Саше, так и очаровательной Александре.

С днем ангела Александра и Александры – поздравления, картинки и открытки

Саша, пускай в твоей жизни происходят только радостные перемены, пускай тебя ждут блестящие успехи и достижения, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем! Желаю тебе любить и быть любимым, иметь только верных друзей и всегда оставаться крепким, сильным и здоровым мужчиной!

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Поздравляю, Александр. Желаю жить с вдохновением, работать с энтузиазмом, стремиться к успеху, добиваться побед. Сашка, желаю с каждым днём приумножать свои силы, делить радость с близкими. Желаю крепкого здоровья, в том числе и отличного зрения, чтобы ты всегда мог разглядеть свои перспективы на горизонте жизни!

С днем ангела Александр открытки

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С праздником, Александр! Желаю тебе внутреннего покоя и душевной гармонии. Уделяй больше времени тому, что тебя радует, приносит удовольствие и удовлетворение. Пусть у тебя все получается по высшему разряду, будь на высоте.

С днем ангела Александра открытки

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Красивую, нежную, ласковую, прекрасную, просто невероятную женщину поздравляю сегодня с именинами. Желаю тебе, Саша, быть жизнерадостной, веселой, светиться от счастья. Пусть каждый день дарит множество незабываемых мгновений, окружают только приятные люди и сбываются все заветные желания.

С днем ангела Александр картинки

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С днем ангела, Саша! От всей души поздравляю тебя! Желаю тебе здоровья и счастья! Чтобы в жизни и в работе тебе сопутствовала удача! Всегда оставайся такой, какая ты есть. Сколько в тебе положительной энергии и человеческих достоинств!!! Твоя интуиция и обаяние, делает тебя особенной. У тебя очень много других замечательных качеств. Береги все это. Оставайся всегда таким же душевным человеком! Пусть жизненные обстоятельства складываются так, чтобы этот список только пополнялся.

День ангела Александра открытки

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Александр, Саша,

Защита и опора наша,

Тебя сегодня поздравляем

И искренне тебе желаем:

Чтоб принесла судьба удачу

И хорошего настроения в придачу.

Шагай по жизни с позитивом,

Уверенностью и креативом.

С днем ангела Александры

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Будь успешным, Александр,

Самым сильным, самым стойким,

Пусть победы ждут тебя,

И удача длится долго!

Пусть исполнится мечта,

Всё в семье прекрасно будет,

Окружают пусть всегда

Замечательные люди!

С днем ангела Александр открытки

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Сегодня Александры именины.

Она стройна, изящна, хрупки плечи,

Однако фору даст любым мужчинам -

Во всех делах успех ей обеспечен.

С ней шутки плохи, если шутки злые,

А добрые она всегда оценит.

И никакое женственное имя

Уверенности Саши не заменит.

С днем ангела Александра картинки

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Сашенька, с именинами тебя поздравить рады,

С огромным восхищеньем говорим,

С тобою встречи – для нас награда,

Мы уважаем тебя и боготворим.

Желаем быть всегда счастливой,

Цвести пышнее алых роз,

Дорогу жизни терпеливо,

Пройти уверенно, без слёз.

С днем ангела Александра прикольные картинки