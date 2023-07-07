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Поздравления с Днем семьи, красивые картинки и открытки к празднику

Сергей Кущ
7 июля 2023, 14:14 обновлено 7 июля, 14:14
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День семьи 2023 в Украине будет отмечаться 8 июля. Поздравьте своих родных с праздником!
Поздравления с Днем семьи
Поздравления с Днем семьи / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Главред

День Семьи в Украине отмечается ежегодно 8 июля. Удивите своих близких красивыми поздравлениями с этим светлым праздником. Наши исключительные пожелания и выразительные фразы помогут вам передать любовь, благодарность и радость, наполняющие вашу семью.

Читайте далее, чтобы найти вдохновение и сделать День семьи 2023 поистине незабываемым для ваших самых дорогих людей.

Поздравления с Днем семьи 8 июля

Семью вашу в праздничное время

видео дня

Мы хотим искренним сердцем поздравить.

Пусть добро идет в ваш дом,

А все нехорошее обходит вас стороной.

Пожелания семье своими словами
Пожелания семье своими словами / Фото: Главред

Настоящая ценность в жизни - это родные и близкие люди. Поздравляем с Днем семьи

От всей души поздравляю с замечательным, душевным праздником - Днем семьи!

Поздравляю вас с Днем семьи! Любите и будьте любимыми!

Картинки с днем семьи 8 июля
Картинки с днем семьи 8 июля / Фото: Главред

Поздравляем Вас с Днем семьи! Любите и будьте любимы! Старайтесь быть обходительными со своими возлюбленными и во всем поддерживайте свою половинку.

С Днем семьи 8 июля!

В современном мире нам всем очень не хватает внимания. Мы много работаем и постоянно куда-то торопимся. Но давайте хотя бы сегодня остановимся и проведем этот день с семьей. И следующий. И каждый новый день. Ведь семья – это главное, что у нас есть. Любви вам и добра!

***

Куда бы нас ни забросила судьба, как бы плохо иногда нам не было, мы всегда знаем, что нас любят и ждут дома. Наши самые близкие, самые родные люди – наша семья. Давайте беречь свои семьи, давайте чаще бывать вместе. С праздником!

***

Мой любимый и единственный супруг! Сегодня наш с тобой праздник — День семьи. Все мои пожелания и поздравления только об одном — пусть наша семья всегда будет оставаться крепкой, надёжной и любящей, а ты никогда не перестанешь заботиться и радовать своих близких! Люблю тебя!

С Днем семьи 2023 картинки
С Днем семьи 2023 картинки / Фото: Главред

Дорогой, я поздравляю тебя с Днем семьи. Наша семья — это самое дорогое, что есть в моей жизни. Ты даешь мне вдохновение, даришь заботу, нежность и счастье, я тебя очень люблю. Будь уверен в том, что наша семья будет тебе крепкой опорой всегда. С праздником!

***

В День семьи я поздравляю вас и желаю вам и вашему семейству светлого счастья!

***

Поздравляю с Днем семьи маленькое общество и царство, которое люблю всем сердцем!

День семьи 8 июля картинки
День семьи 8 июля картинки / Фото: Главред

В День семьи, любви и верности я желаю вашей ячейке общества быть крепкой и самой счастливой!

***

Семья – мое сокровище! Неудивительно, что я спешу поздравить тебя с Днем семьи!

***

Сегодня – День семьи! Не пора ли нам собраться на чаепитие и душевно побеседовать?

***

В День семьи я желаю вам, чтобы было больше свободного времени и счастливых мгновений для ваших любимых!

Поздравления с днем семьи на украинском / Фото: Главред
Поздравления с днем семьи на украинском / Фото: Главред / Фото: Главред

Поздравляю тебя с Днем семьи, любви и верности! Желаю, чтобы все три эти составляющие всегда были в твоей жизни! Пусть семья оберегает, поддерживает и согревает своим теплом. Любовь пусть приносит счастье, а верность дает уверенность в том, что так будет всегда!

С Днем семьи картинки на украинском
С Днем семьи картинки на украинском / Фото: Главред

Семья - это радость! Семья - это счастье!

Всегда есть поддержка, в любую непогоду.

Не скучно с семьей каждый день, каждое мгновение.

Здесь все откровенны и нет интриг.

Я вас умоляю, семью вы храните,

И дружбу, любовь и тепло берегите!

С днем семьи!

С Днем семьи 2023 картинки на украинском
С Днем семьи 2023 картинки на украинском / Фото: Главред

Моя любимая, единственная и неповторимая, поздравляю тебя с днем семьи, любви и верности! В этом празднике сочетается самое нужное и важное! Желаю тебе безоблачного неба над головой, огромного внутреннего счастья, тепла и любви.

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