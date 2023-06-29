С днем рождения, сестра: искренние поздравления и душевные картинки

Сестра - близкая и родная душа в жизни каждого человека. Главред расскажет, что пожелать сестре на ДР своими словами.

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С днем рождения, сестра / коллаж: Главред, фото: pexels

Мы собрали самые искренние и душевные поздравления в стихах и прозе, а также, если вам нужны картинки - с днем рождения сестра - читайте далее.

С днем рождения сестра - поздравление для любимой

С днем рождения, родная,

Моя лучшая сестра!

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Я души в тебе не чаю,

Всех родней ты для меня.

Я желаю счастья, смеха,

Пусть все сбудутся мечты,

Пусть везение и удача

Будут рядышком идти.

В жизни пусть сюрпризов разных

Будет много у тебя.

Меньше дней печальных самых —

Больше радости, тепла.

Я всегда с тобою рядом —

Это ты не забывай.

Сестры мы с тобой недаром.

Я люблю тебя, ты знай!

с днем рождения сестра картинки / фото: Главред

Сестричка рідненька, зі святом вітаю!

З нагоди народження щастя бажаю.

Краси бездоганної, мрій та кохання,

Хай здійснює любий для тебе бажання!

Здоровою будь, задоволена всим,

Живи від душі, вільна серцем своїм,

Тебе я, сестричка, люблю та бажаю

Безмежної долі, кохання без краю!

Сестра, с днем рождения / фото: Гларвед

Как трогательно поздравить сестру С днем рождения - поэзия для любимой

Ты сестра и я сестра,

Вместе мы сестреночки.

День рожденья у тебя,

И я стою в стороночке!

Мне так хочется, сестрица

Тебе много пожелать,

Для начала, быть здоровой,

Не болеть и не хворать.

Во-вторых, цвести как роза,

Быть красивой, без морщин.

И румяной, как с мороза,

Чтоб с ума сводить мужчин.

В-третьих, крошка, будь богатой.

Доллары греби лопатой.

Евро складывай в актив,

Чтобы съездить в Тель-Авив.

А серьезно, будь собою,

Доброй, ласковой такою.

Ты ж огонь у нас, жара!

Я люблю тебя, сестра!

С днем рождения сестра в прозе / фото: Главред

Сестричко моя мила,

Будь завжди щаслива,

Усміхнена, чарівна,

Неначе та царівна!

Хай Бог допомагає,

І Ангели літають.

Любові і удачі,

Хай лиш від щастя плачеш!

Хай збудуться бажання

І всі мої вітання.

Щасливого життя

Тобі, моя сестра!

С днем рождения сестра своими словами / фото: Главред

Как красиво поздравить сестру - искренние пожелания

Сестренка, с днем рождения!

Сегодня праздник твой,

И эти поздравления —

Все для тебя одной.

Желаю только радости

И счастья полных дней.

И всё, о чём мечтаешь ты,

В жизнь воплотить скорей.

Желаю настроения

Прекрасного всегда,

Чтоб жизнь полна везения

И радости была.

Такой же замечательной

Всегда желаю быть

И жизнью увлекательной

И интересной жить.

С днем рождения сестра открытки / фото: Главред

Вітаю з днем народження, сестричко!

Життя хай плине, як весела річка,

Хай роки-хвильки весело співають,

А очі твої радістю хай сяють.

Хай буде ладно дома й на роботі,

І лиш приємні будуть хай турботи.

Будь, сестронько, щаслива і кохана,

Бо ти найкраща в світі й незрівнянна.

С днем рождения, сестра своими словами / фото: Главред

Что пожелать сестре на ДР своими словами - слова от сердца

С днем рождения, сестрёнка! Желаю тебе исполнения самых сокровенных желаний, здоровья, вдохновения, удачи и позитива. Будь всегда в хорошем настроении, получай удовольствие от каждого прожитого дня. Оставайся всегда любимой, красивой и счастливой!

Открытка с днем рождения сестра / фото: Главред

Дорогая моя сестра, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе, в первую очередь, здоровья, счастья, любви, побольше радости. Оставайся такой же жизнерадостной и такой же уверенной в своих силах. Хочу, чтобы у тебя всё получалось, чтобы неудачи тебя никогда не беспокоили, чтобы твои глаза искрились от энтузиазма! Люби и будь любима.

Картинка с днем рождения сестра / фото: Главред

Милая моя сестра! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе всегда быть в отличном настроении, верить в лучшее и никогда не сдаваться. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, гармонией и красотой. Люби, будь любима и всегда оставайся собой. Будь счастлива и никогда не грусти.

поздравление с днем рождения сестра / фото: Главред

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