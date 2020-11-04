Стремительные поздравления с Днем железнодорожника – красивые тексты и картинки

Поздравления с Днем железнодорожника в прозе своими словами, прикольные в стихах, короткие смс, смешные картинки и красивые открытки – в материале Главреда.
С Днем железнодорожника поздравления коллегам, друзьям и знакомым дарят 4 ноября. Это праздник длинных путей, скорых поездов и вкусного чая – День железнодорожника, который в 2020 году выпал на среду.
Мало кто из нас ни разу в жизни не ездил на поезде, а многие пользуются электричками почти каждый день – чтоб ездить на работу и домой.
И для всех, кто сегодня – в праздник железных дорог – хочет поздравить всех путейцев и движенцев, всех-всех работников этой отрасли – Главред подготовил красивые поздравления с Днем железнодорожника прикольные: в прозе своими словами, в стихах, короткие смс, смешные картинки про железнодорожников, красивые гифки и открытки на День железнодорожника.
Читайте такжеС Днем иконы Казанской Божьей Матери – поздравления и живые картинкиМы также подобрали и прикольные поздравления с Днем железнодорожника в видео (досколльте до конца публикации).
Привітання з Днем залізничника українською мовою
Поздравления с Днем железнодорожника: короткие, в прозе, в стихах
Поздравление с Днем железнодорожника в прозе:
Поздравляем с профессиональным праздником всех железнодорожников! Благодарим за вашу работу, ответственность, профессионализм и терпение! Пусть здоровье и удача никогда вас не подводят, мечты сбываются, а счастье увеличивается в геометрической прогрессии. Безопасных вам поездок и благодарных пассажиров.
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Поздравление с Днем железнодорожника своими словами:
С Днем железнодорожника! Пусть в вашей жизни будет локомотив, который вывезет вас из пучины проблем в светлое настоящее!
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Поздравления с Днем железнодорожника официальные:
Примите самые искренние поздравления с Днем железнодорожника! Уверен, накопленный опыт, славные трудовые традиции, серьёзная государственная поддержка помогут достичь поставленных целей, и нынешнее поколение профессионалов выведет отрасль на еще более высокий уровень развития. Правильных нам всех путей!
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Поздравление с Днем железнодорожника коллегам:
С Днем железнодорожника, коллеги! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых достижений, успехов в решении поставленных задач!
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Поздравления с Днем железнодорожника прикольные:
День и ночь стучат по рельсам
Электрички, поезда!
Их работники дороги
Контролируют всегда!
Поздравляем вас, ребята,
С днем работника ЖД!
Легкой будет пусть работа!
И успехов вам везде!
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Поздравления с Днем железнодорожника короткие:
С Днём железнодорожника. Желаю железного здоровья и терпения, счастливой дороги любви и удачи.
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Вагоны и шпалы — стихия твоя,
Я в праздник желаю всего для тебя —
Здоровья и сил для трудной работы,
Счастья, добра и большого почета.
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Желаю всем железнодорожникам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и больших успехов!
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Поздравление с Днем железнодорожника пенсионеру:
Поздравляю с Днём железнодорожника! Пусть на пенсии сердце не скучает, пусть поезд Вашей судьбы продолжает уверенно мчаться вперёд по рельсам добра и удачи.
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Поздравление с Днем железнодорожника путейцев:
С Днем ЖД вас поздравляем,
И пускай на всем пути
Все идет по расписанию,
Чтоб к успеху вам придти!
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Поздравление с Днем железнодорожника проводникам:
С праздником, проводники,
От души вас поздравляю,
В жизни легкого пути,
Сил, терпения желаю.