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Стремительные поздравления с Днем железнодорожника – красивые тексты и картинки

4 ноября 2020, 00:19

Поздравления с Днем железнодорожника в прозе своими словами, прикольные в стихах, короткие смс, смешные картинки и красивые открытки – в материале Главреда.

С Днем железнодорожника - прикольные поздравления и открытки на День железнодорожника
С Днем железнодорожника - прикольные поздравления и открытки на День железнодорожника

С Днем железнодорожника поздравления коллегам, друзьям и знакомым дарят 4 ноября. Это праздник длинных путей, скорых поездов и вкусного чая – День железнодорожника, который в 2020 году выпал на среду.

Мало кто из нас ни разу в жизни не ездил на поезде, а многие пользуются электричками почти каждый день – чтоб ездить на работу и домой.

И для всех, кто сегодня – в праздник железных дорог – хочет поздравить всех путейцев и движенцев, всех-всех работников этой отрасли – Главред подготовил красивые поздравления с Днем железнодорожника прикольные: в прозе своими словами, в стихах, короткие смс, смешные картинки про железнодорожников, красивые гифки и открытки на День железнодорожника.

Читайте такжеС Днем иконы Казанской Божьей Матери – поздравления и живые картинкиМы также подобрали и прикольные поздравления с Днем железнодорожника в видео (досколльте до конца публикации).

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Поздравления с Днем железнодорожника: короткие, в прозе, в стихах

Поздравление с Днем железнодорожника в прозе:

Поздравляем с профессиональным праздником всех железнодорожников! Благодарим за вашу работу, ответственность, профессионализм и терпение! Пусть здоровье и удача никогда вас не подводят, мечты сбываются, а счастье увеличивается в геометрической прогрессии. Безопасных вам поездок и благодарных пассажиров.

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Поздравление с Днем железнодорожника своими словами:

С Днем железнодорожника! Пусть в вашей жизни будет локомотив, который вывезет вас из пучины проблем в светлое настоящее!

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Поздравления с Днем железнодорожника официальные:

Примите самые искренние поздравления с Днем железнодорожника! Уверен, накопленный опыт, славные трудовые традиции, серьёзная государственная поддержка помогут достичь поставленных целей, и нынешнее поколение профессионалов выведет отрасль на еще более высокий уровень развития. Правильных нам всех путей!

***

Поздравление с Днем железнодорожника коллегам:

С Днем железнодорожника, коллеги! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых достижений, успехов в решении поставленных задач!

***

Поздравления с Днем железнодорожника прикольные:

День и ночь стучат по рельсам

Электрички, поезда!

Их работники дороги

Контролируют всегда!

Поздравляем вас, ребята,

С днем работника ЖД!

Легкой будет пусть работа!

И успехов вам везде!

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***

Поздравления с Днем железнодорожника короткие:

С Днём железнодорожника. Желаю железного здоровья и терпения, счастливой дороги любви и удачи.

***

Вагоны и шпалы — стихия твоя,

Я в праздник желаю всего для тебя —

Здоровья и сил для трудной работы,

Счастья, добра и большого почета.

***

Желаю всем железнодорожникам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и больших успехов!

***

Поздравление с Днем железнодорожника пенсионеру:

Поздравляю с Днём железнодорожника! Пусть на пенсии сердце не скучает, пусть поезд Вашей судьбы продолжает уверенно мчаться вперёд по рельсам добра и удачи.

***

Поздравление с Днем железнодорожника путейцев:

С Днем ЖД вас поздравляем,

И пускай на всем пути

Все идет по расписанию,

Чтоб к успеху вам придти!

***

Поздравление с Днем железнодорожника проводникам:

С праздником, проводники,

От души вас поздравляю,

В жизни легкого пути,

Сил, терпения желаю.

Открытки с Днем железнодорожника – картинки

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Прикольные поздравления с Днем железнодорожника: видео

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