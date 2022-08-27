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Успение Пресвятой Богородицы 2022: душевные открытки, картинки и слова к важной дате

27 августа 2022, 18:50

Картинки на Успение Пресвятой Богородицы, открытки и поздравления - в подборке Главреда.

Успение Пресвятой Богородицы 2022
Успение Пресвятой Богородицы 2022 - картинки и поздравления / ua.depositphotos.com/

Успение Пресвятой Богородицы – один из наиболее важных дат христианской религии. В этот день православные чтят день смерти Божьей матери - девы Марии.

В народе этот день называют Первая Пречистая. Это двунадесятый праздник, который ежегодно отмечают 28 августа. На Успение в церковь несли колоски пшеницы, ржи и овса - первого урожая, перевязанного красной лентой. В этот день помогали вдовам и сиротам, это считалось хорошим знаком.

О том, какие церковные праздники ждут украинцев в первом месяце осени, читайте в материале: Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты.

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Успение Пресвятой Богородицы – картинки, открытки и поздравления

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех хороших делах. Пусть твое сердце будет полно надежд без разочарований.

***

Поздравляю с великим праздником! Пускай в душах ваших всегда царит мир и любовь, и благословен всегда будет жизненный путь. Желаю каждому добиться своего успеха, осуществить свои самые заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пускай Богородица укрывает вас от случайных бед, пусть горе никогда не касается вашего порога. Пускай ее молитва сбережет вас в любой ситуации.

Успение Пресвятой Богородицы открытки
Успение Пресвятой Богородицы открытки

***

Сегодня день Успения Пресвятой Богородицы. Я хочу пожелать тебе долгой и праведной жизни с чистыми помыслами, с добрыми надеждами, с достойными поступками, с делами милосердия, с улыбками близких, с праздниками любви и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает тебе выбирать верный путь к истине и благополучию.

***

С Успением Пресвятой Богородицы! Благодати тебе и тепла! Пускай в этот день родные люди напомнят о себе теплым слово или неожиданным визитом. Пусть Пресвятая Дева благословляет тебя на любовь и счастье! Желаю тебе искренне верить в добро, в Господа и жить по совести!

Успение Пресвятой Богородицы открытки
Успение Пресвятой Богородицы картинки

***

Пусть Богородица Святая

В твой дом достаток принесет,

Чтоб жизнь была прекрасней рая,

Текла без всяческих забот!

Желаю мира, благ и света,

Любви и сказочных чудес!

Пускай всегда хранит всё это

Господь Всевидящий с небес!

Успение Пресвятой Богородицы открытки
Успение Пресвятой Богородицы 2022 открытки

***

В день Успенья Богородицы Святой

Я желаю тебе мира и покоя,

Матерь Божья пусть всегда будет с тобой

И покровом от беды тебя укроет.

Я желаю тебе счастья и любви,

И добра тебе вселенского без меры,

Чтоб услышал Бог молитвы все твои.

Неба чистого тебе и крепкой веры!

Успение Пресвятой Богородицы открытки
Картинки Успение Пресвятой Богородицы

***

Сегодня День Успения Богородицы отмечаем!

Как мать Иисуса мы ее почитаем,

Она спасителя на свет произвела,

И мир от пропасти, бесчестия спасла.

Пусть будет имя ее благословенно,

А память вечно хранима и бесценна,

Пускай нас чистота и святость наполняет,

Молитва к Богу приближает, очищает.

Успение Пресвятой Богородицы открытки
Успение Пресвятой Богородицы открытки
Успение Пресвятой Богородицы открытки
Успение Пресвятой Богородицы 2022 картинки
Успение Пресвятой Богородицы открытки
Успение Пресвятой Богородицы поздравления
Успение Пресвятой Богородицы открытки
Успение Пресвятой Богородицы открытки

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