Успение Пресвятой Богородицы 2022: душевные открытки, картинки и слова к важной дате

Успение Пресвятой Богородицы 2022 - картинки и поздравления / ua.depositphotos.com/

Успение Пресвятой Богородицы – один из наиболее важных дат христианской религии. В этот день православные чтят день смерти Божьей матери - девы Марии.

В народе этот день называют Первая Пречистая. Это двунадесятый праздник, который ежегодно отмечают 28 августа. На Успение в церковь несли колоски пшеницы, ржи и овса - первого урожая, перевязанного красной лентой. В этот день помогали вдовам и сиротам, это считалось хорошим знаком.

О том, какие церковные праздники ждут украинцев в первом месяце осени, читайте в материале: Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты.

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Успение Пресвятой Богородицы – картинки, открытки и поздравления

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех хороших делах. Пусть твое сердце будет полно надежд без разочарований.

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Поздравляю с великим праздником! Пускай в душах ваших всегда царит мир и любовь, и благословен всегда будет жизненный путь. Желаю каждому добиться своего успеха, осуществить свои самые заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пускай Богородица укрывает вас от случайных бед, пусть горе никогда не касается вашего порога. Пускай ее молитва сбережет вас в любой ситуации.

Успение Пресвятой Богородицы открытки

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Сегодня день Успения Пресвятой Богородицы. Я хочу пожелать тебе долгой и праведной жизни с чистыми помыслами, с добрыми надеждами, с достойными поступками, с делами милосердия, с улыбками близких, с праздниками любви и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает тебе выбирать верный путь к истине и благополучию.

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С Успением Пресвятой Богородицы! Благодати тебе и тепла! Пускай в этот день родные люди напомнят о себе теплым слово или неожиданным визитом. Пусть Пресвятая Дева благословляет тебя на любовь и счастье! Желаю тебе искренне верить в добро, в Господа и жить по совести!

Успение Пресвятой Богородицы картинки

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Пусть Богородица Святая

В твой дом достаток принесет,

Чтоб жизнь была прекрасней рая,

Текла без всяческих забот!

Желаю мира, благ и света,

Любви и сказочных чудес!

Пускай всегда хранит всё это

Господь Всевидящий с небес!

Успение Пресвятой Богородицы 2022 открытки

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В день Успенья Богородицы Святой

Я желаю тебе мира и покоя,

Матерь Божья пусть всегда будет с тобой

И покровом от беды тебя укроет.

Я желаю тебе счастья и любви,

И добра тебе вселенского без меры,

Чтоб услышал Бог молитвы все твои.

Неба чистого тебе и крепкой веры!

Картинки Успение Пресвятой Богородицы

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Сегодня День Успения Богородицы отмечаем!

Как мать Иисуса мы ее почитаем,

Она спасителя на свет произвела,

И мир от пропасти, бесчестия спасла.

Пусть будет имя ее благословенно,

А память вечно хранима и бесценна,

Пускай нас чистота и святость наполняет,

Молитва к Богу приближает, очищает.

Успение Пресвятой Богородицы открытки

Успение Пресвятой Богородицы 2022 картинки

Успение Пресвятой Богородицы поздравления

Успение Пресвятой Богородицы открытки

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