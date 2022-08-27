Успение Пресвятой Богородицы 2022: душевные открытки, картинки и слова к важной дате

Картинки на Успение Пресвятой Богородицы, открытки и поздравления - в подборке Главреда.
Успение Пресвятой Богородицы – один из наиболее важных дат христианской религии. В этот день православные чтят день смерти Божьей матери - девы Марии.
В народе этот день называют Первая Пречистая. Это двунадесятый праздник, который ежегодно отмечают 28 августа. На Успение в церковь несли колоски пшеницы, ржи и овса - первого урожая, перевязанного красной лентой. В этот день помогали вдовам и сиротам, это считалось хорошим знаком.
О том, какие церковные праздники ждут украинцев в первом месяце осени, читайте в материале: Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты.
Успение Пресвятой Богородицы – картинки, открытки и поздравления
Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех хороших делах. Пусть твое сердце будет полно надежд без разочарований.
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Поздравляю с великим праздником! Пускай в душах ваших всегда царит мир и любовь, и благословен всегда будет жизненный путь. Желаю каждому добиться своего успеха, осуществить свои самые заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пускай Богородица укрывает вас от случайных бед, пусть горе никогда не касается вашего порога. Пускай ее молитва сбережет вас в любой ситуации.
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Сегодня день Успения Пресвятой Богородицы. Я хочу пожелать тебе долгой и праведной жизни с чистыми помыслами, с добрыми надеждами, с достойными поступками, с делами милосердия, с улыбками близких, с праздниками любви и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает тебе выбирать верный путь к истине и благополучию.
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С Успением Пресвятой Богородицы! Благодати тебе и тепла! Пускай в этот день родные люди напомнят о себе теплым слово или неожиданным визитом. Пусть Пресвятая Дева благословляет тебя на любовь и счастье! Желаю тебе искренне верить в добро, в Господа и жить по совести!
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Пусть Богородица Святая
В твой дом достаток принесет,
Чтоб жизнь была прекрасней рая,
Текла без всяческих забот!
Желаю мира, благ и света,
Любви и сказочных чудес!
Пускай всегда хранит всё это
Господь Всевидящий с небес!
***
В день Успенья Богородицы Святой
Я желаю тебе мира и покоя,
Матерь Божья пусть всегда будет с тобой
И покровом от беды тебя укроет.
Я желаю тебе счастья и любви,
И добра тебе вселенского без меры,
Чтоб услышал Бог молитвы все твои.
Неба чистого тебе и крепкой веры!
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Сегодня День Успения Богородицы отмечаем!
Как мать Иисуса мы ее почитаем,
Она спасителя на свет произвела,
И мир от пропасти, бесчестия спасла.
Пусть будет имя ее благословенно,
А память вечно хранима и бесценна,
Пускай нас чистота и святость наполняет,
Молитва к Богу приближает, очищает.
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