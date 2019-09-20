Суд внезапно отпустил организатора убийства директора Caparol Украина

Судья решил арестовать только однго члена группировки.
Суд отпустил двух подозреваемых по делу об убийстве директора компании Caparol Украина Павла Зможного, убитого еще в 2016 году. Один из освобожденных – предполагаемый организатор преступления, сообщают Украинские новости.
По данным издания, судья Киево-Святошинский суд Киевской области Максим Медведский в четверг, 19 сентября, принял решение выпустить из-под стражи подозреваемых Редькина и Липского. При этом судья арестовал одного задержанного – Стеблянку.
В свою очередь, судья Людмила Ковальчук отправила еще четверых подозреваемых под домашний арест.
Всего фигурантами данного дела являются семь человек.
Напомним, что 17 сентября правоохранители сообщили о раскрытии убийства директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного.