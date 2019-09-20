Суд внезапно отпустил организатора убийства директора Caparol Украина

Убийство директора Caparol Украина / Скриншот видео с youtube.com

Суд отпустил двух подозреваемых по делу об убийстве директора компании Caparol Украина Павла Зможного, убитого еще в 2016 году. Один из освобожденных – предполагаемый организатор преступления, сообщают Украинские новости.

По данным издания, судья Киево-Святошинский суд Киевской области Максим Медведский в четверг, 19 сентября, принял решение выпустить из-под стражи подозреваемых Редькина и Липского. При этом судья арестовал одного задержанного – Стеблянку.

В свою очередь, судья Людмила Ковальчук отправила еще четверых подозреваемых под домашний арест.

Всего фигурантами данного дела являются семь человек.