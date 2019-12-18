"Массово мочить": Сеть негодует из-за разнесенного фанатами вагона электрички

Погром в электричке / facebook.com/Ukrzaliznytsia

Футбольные фанаты устроили погром в одном из вагонов пригородного поезда. Отмечается, что инцидент произошел в электричке Нежин – Киев.

По данным Укрзализныци, происшествие имело место 15 декабря. Вандалы-болельщики сорвали 35 сидений и стоп-кран, а также поджигали петарды и файеры, но им удалось сбежать с места преступления. В компании указали, что общая сумма ущерба составила около 40 тысяч гривен.

Кроме того, из-за дебоширов машинисту пришлось сделать вынужденную остановку на станции Бобровица и вызвать правоохранителей.

"Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, которые повредили вагон, сбежали до прибытия наряда полиции", - говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци в Facebook.

Пользователи соцсети были возмущены таким поведение фанатов: "Галимое быдло, которое надо тупо массово мочить", "идиоты ..реально кретины полоумные", "Настоящие мужики"... Ответили за свой поступок, смело сбежав, как ссыкушки малолетние", "Поезд для бедных", "Ох и народ .... обмануть, ограбить, нае..ть, схитрить, профилонить, подставить, а в итоге виноват вова путин", "Богата уродами наша земля ... И не только наша, к сожалению" и другие.

Как ранее сообщал Главред, под Харьковом в поезде полном пассажиров случился пожар.