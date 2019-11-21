Под Харьковом пассажиры электрички оказались в огненной ловушке. Видео

Поезд загорелся / Фото mk.dsns.gov.ua/

Под Харьковом произошло жуткое происшествие с электричкой. Так, в поезде полном пассажиров случился пожар.

Видео происшествия опубликовали очевидцы в Facebook-сообществе ХС.Харьков. Отмечается, что 17 ноября во время движения произошло возгорание в электричке, следовавшей по маршруту Харьков – Левада – Изюм.

"Пассажиров оперативно эвакуировали, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

? Вечером 17 ноября на ходу загорелась электричка Харьков-Левада-Изюм. Пассажиров оперативно эвакуировали, обошлось без пострадавших. Опубликовано ХС • Харьков Воскресенье, 17 ноября 2019 г.

Напомним, что ранее возле станции Новокатериновка Веселиновского района загорелся пригородный поезд с пассажирами.