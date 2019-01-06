"Яма становится все глубже": эксперт объяснил критическое положение экономики Украины

Reuters

Внешние и внутренние задолженности Украины на сегодняшний день превысили 70 процентов от ВВП и достигли критических значений.

Об этом заявил экономический эксперт Владимир Дебой в эфире телеканала NewsOne.

"Хочу напомнить, что максимальные запасы золотовалютного резерва Украины были осенью 2013 года и составляли более 20 млрд долларов США. С тех пор началось постепенное сокращение золотовалютных украинских запасов. Вместе с тем, благодаря Международному валютному фонду эта копилка пополняется, но при этом растут долги Украины по внешним и внутренним кредитам. И долговая яма становится все глубже", - сказал Дебой.

Эксперт отметил, что производство валового национального продукта в Украине также уменьшается, и в результате страны составляет уже свыше 70 процентов от ВВП, что означает "довольно критическое положение".

Дебой прогнозирует, что в 2019 году вряд ли изменится в лучшую сторону, поскольку Украине предстоит выплатить большие долги. Также негативно на экономике скажутся предстоящие президентские и парламентские выборы.

Напомним, в 2019 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду $1,8 млрд.

Выплаты начнутся в феврале, крупнейшие из них будут произведены в сентябре.