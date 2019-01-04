Названа сумма выплат Украины МВФ в 2019 году

Президент Украины Петр Порошенко и директор МВФ Кристин Лагард

В 2019 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду $1,8 млрд.

Как сообщают Украинские новости, выплаты начнутся в феврале, крупнейшие из них будут произведены в сентябре.

Учет задолженности проводится в спецправах заимствования - условных единицах расчета МВФ.

19 декабря МВФ и Всемирный банк утвердили выделение Украине финансовой поддержки в виде $750 млн финансовых гарантий - на реформы.

Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу поддержки экономической политики страны stand-by в объеме $3,9 млрд. Первый транш кредита в рамках программы составит $1,4 млрд.