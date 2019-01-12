В Украине повышают суммы выплат на детей: кому и сколько положено

Детские выплаты 2019 в Украине – кому и сколько / Reuters

В большинстве случаев социальные выплаты на ребенка зависят от прожиточного минимума.

В 2019 году они установлены на следующем уровне: с 1 января – 1853 грн; с 1 июля – 1936 грн; с 1 декабря – 2027 грн.

Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января – 2027 грн; с 1 июля – 2118 грн; с 1 декабря – 2218 грн.

Для трудоспособных лиц: с 1 января – 1921 грн; с 1 июля – 2007 грн; с 1 декабря – 2102 грн.

Размер выплаты при рождении ребенка (на первого, второго и следующего) в 2019 году остался на уровне 2014 года – 41280 грн. От количества детей в семье сумма не зависит и выплачивается в течение трех лет. Никаких радикальных изменений в этом вопросе в текущем году не предусмотрено.

При этом не стоит забывать про бэби-боксы: одежки и пеленки, а также игрушки на 5 тыс. грн.

В то же время в 2019 году увеличатся, к примеру, пособие по беременности – до 2207 грн, выплаты матерям-одиночкам с детьми до 6 лет – до 1779 грн, а если ребенку от 6 до 18 лет – 2218 грн.

Ранее в Минздраве разъяснили, сколько будут стоить роды в Украине. Бесплатными останется оказание ряда медуслуг и предоставление отдельных лекарств.