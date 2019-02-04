В Украине ввели новый порядок маркировки пищевых продуктов: что меняется для покупателей

В Украине меняются правила маркировки продуктов / ТСН

Закон о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах подписан президентом Украины Петром Порошенко.

Что регулирует новый закон

Закон устанавливает такие требования, как обеспечение разборчивости информации, в частности, к минимальному размеру шрифта, которым предоставляется информация о пищевом продукте, рассказал заместитель главы Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко на своей странице в Facebook.

Разморозка, аллергены и пальмовое масло: о чем сообщат покупателям

Законом установлены требования о предоставлении информации об аллергенах, требование о предоставлении информации об использовании в пищевом продукте рафинированного масла или жиров растительного происхождения, в частности, пальмового масла. Кроме того, закон вводит требования о предоставлении потребителю информации о том, поддавался ли продукт заморозке или разморозке, а также нового для Украины подхода к обозначению терминов пригодности в зависимости от того, является продукт скоропортящимся или нет, подчеркнул Бакуменко.

Что нельзя размещать в информации о пищевых продуктах

Закон вводит запрет на использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, распространяющийся также на рекламирование и представление пищевых продуктов, отметил Бакуменко.

Бакуменко также подчеркнул, что новый документ предусматривает комплексное урегулирование всех вопросов, связанных с предоставлением информации о пищевых продуктах. При этом, количество подзаконных актов, необходимых для внедрения нового подхода к предоставлению информации для потребителей, минимально.

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Как известно, 10 июля 2018 года Верховная Рада поддержала законопроект о введении требований о предоставлении точной и понятной для потребителя информации о пищевых продуктах в первом чтении.

6 декабря 2018 года Верховная Рада усовершенствовала маркировку пищевых продуктов и ввела требования о предоставлении точной и понятной для потребителя информации о пищевых продуктах.

За принятие соответствующего Закона "Об информации для потребителей о пищевых продуктах" проголосовали 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, ранее Порошенко одобрил продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.