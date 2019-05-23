Эксперты объяснили, почему в Украине подешевел доллар

23 мая 2019, 02:49

В Украине политика отделилась от экономики, полагает аналитик.

Курс доллара — В Украине гривна укреплялась благодаря заробитчанам, полагают эксперты
В Украине гривна укреплялась благодаря заробитчанам, полагают эксперты / Reuters

Экономист Андрей Старовойтенко и аналитик Александр Охрименко считают, что в Украине гривна укреплялась по отношению к доллару и евро благодаря внешнему фактору.

Укрепление гривны происходило благодаря деньгам, которые в Украину перевели граждане-заробитчане, рассказали эксперты Главреду

Охрименко отметил, что даже заявления нового президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады не смогли поколебать нашу валюту, а значит — "политика вне экономики".

"…за стабильность гривны мы также должны благодарить многомилионную армию уехавших на работу в разные европейские страны украинцев", — заявил Старовойтенко.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Украина остается интересным государством, своеобразным рецепиентом денежных переводов из Европы.

"Гастарбайтеры шлют своим родственникам в Украину немало евро и долларов, которые они заработали за границей. Так, по данным Нацбанка Украины, общая сумма полученных денег с использованием международных платежных систем в семь раз превышает суммы, отправленные из Украины за рубеж", — сказал он.

Читайте такжеАналитик спрогнозировал наличный курс доллара в УкраинеЭкономист сообщил, что в 2018 году только из одной Польши было отправлено переводов на сумму свыше 1 млрд долларов.

"Все это в значительной степени поддерживает гривну и экономику страны, поскольку люди покупают товары, получают различные услуги внутри Украины", — добавил собеседник.

Охрименко отметил, что сейчас заявления Зеленского о роспуске парламента не смогли поколебать нацвалюту, а раньше это однозначно отрицательно повлияло бы на валютный рынок, и гривна бы сразу подешевела. 

"…Это говорит о том, что у нас, как в нормальных развитых странах, подобные вещи уже не оказывают существенного влияния на экономику. Политика вне экономики", — добавил аналитик.

Ранее эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян говорил Главреду, что в 2019 году гривна укрепилась более чем на 5,5%, но позже может на столько же, а то и больше ослабнуть.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".

Справка. На 22 мая НБУ установил такой курс гривны к доллару и евро: 1 доллар — 26,11 грн (21 мая — 26,20), 1 евро — 29,14 грн (29,26). Курс доллара в Приватбанке: покупка — 26 грн за доллар, а продажа — 26,4.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гривна курс курс гривны Александр Охрименко Андрей Старовойтенко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

04:12
Тина Кунаки показала пышную грудь крупным планом
03:20
Кулинарный эксперт раскрыл секрет, как варить самую вкусную манную кашу
02:49
Эксперты объяснили, почему в Украине подешевел доллар
02:06
87% украинцев хотят кардинальных перемен в стране
01:13
Жена главного комика 95 квартала раскрыла семейные тайны
01:04
Ученые назвали самый полезный сок для здоровья сердца
00:41
Выбросить ненужные вещи и избегать операций: какие опасности несет 23 мая
00:20
Три варианта, включая "лирический": эксперты объяснили, что будет с Украиной без денег МВФ
00:06
Перепись населения, аудит государства, неприкосновенность: Стефанчук рассказал о планах президента
22 мая, среда
23:44
Пыштотелая Эшли Грэм снялась в рекламе купальников вместе со своей сестрой Видео
23:19
Элитная недвижимость, бизнес и наличные: СМИ показали роскошную жизнь Аксенова в Крыму
22:55
"Мы вместе отбирали ему барышень": жена Потапа рассказала о семье и разводе Видео
22:29
У Зеленского оценили вероятность сотрудничества с Вакарчуком
22:11
В ЕС объяснили, что будет с траншем от Европы в случае провала сотрудничества Киева с МВФ
21:58
Шахтер – Динамо: самое интересное о матче – от счета до больных моментов Фото Видео
21:43
The New York Times предложила всем узнать об одной из молодых украинских певиц Видео
21:28
"Микелла решит сама": Алсу впервые прокомментировала скандал на Голос. Дети Видео
20:57
"Получите по мозгам": Соловьев ответил украинцу на деоккупацию Донбасса
20:30
Джоли помирилась с Питтом ради детей
20:01
Замглавы АП Пристайко очертил курс Украины в ЕС и НАТО
19:58
После отказа рассматривать президентские законопроекты Зеленский спрогнозировал депутатам невеселое будущее
19:33
Мораес выбыл на месяц из Шахтера из-за сломанных ребер
19:19
Порошенко признался, что обеспокоен решением Зеленского распустить Раду
19:13
Синоптик предупредила о грозовых дождях и граде
19:05
"Можно пересматривать вечно": Джамала удивила клипом на песню Solo Видео
18:38
Новое украинское правописание утверждено Кабмином
18:15
Зеленский нашел замену Зеркаль. Та рассказала, что с ней теперь будет
17:58
У Зеленского опровергли слухи о прекращении работы МВФ
17:46
САП завела дело на Порошенко
17:27
В ДНР отреагировали на задержание украинских военнослужащих
17:23
"Иди в жопу, украинский философ!": с РосТВ со скандалом выгнали украинского эксперта Видео
17:11
Скандальный руководитель госохраны Гелетей подал рапорт об увольнении
16:50
Разумков станет первым номером партии Слуга народа
16:44
"Указ уже подписан": в АП назвали имя секретаря СНБО
16:32
Главные новости 22 мая: таки "прощавай" от МВФ, игнор Зеленского Радой и обвинение Ляшко
16:22
В Кабмине объяснили, почему МВФ отзывает миссию из Украины
16:12
Почему референдум о мире - идея незрелая и непригодная мнение
15:53
"Тренажерный зал и терапевт": диетолог назвала пользу езды на велосипеде
15:38
Порошенко и Парубий бросили вызов Зеленскому мнение
15:30
"Живой труп": известная телеведущая призналась в смертельной болезни
15:21
Народный фронт не поддерживает законопроект с закрытыми избирательными списками
15:12
Парубий обратился к своим сторонникам с просьбой "принюхаться"
14:47
Четыре депутата покинули фракцию БПП в Раде
14:45
В НФ объяснили, почему Рада "прокатила" законы Зеленского
14:30
Главные вопросы к новому главе Генштаба Руслану Хомчаку мнение
14:28
Рада подложила Зеленскому свинью: депутаты не стали рассматривать его законопроекты
14:22
Парламентская гонка: в антирейтинге партий на первом месте БПП
13:58
Политолог объяснил, почему референдум о мире с Россией - плохая идея
13:46
Почему не стоит паниковать из-за кадровых решений Зеленского мнение
13:05
Зеленский назначил первым замглавы СБУ друга детства
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять