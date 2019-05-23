Эксперты объяснили, почему в Украине подешевел доллар

В Украине гривна укреплялась благодаря заробитчанам, полагают эксперты / Reuters

Экономист Андрей Старовойтенко и аналитик Александр Охрименко считают, что в Украине гривна укреплялась по отношению к доллару и евро благодаря внешнему фактору.

Укрепление гривны происходило благодаря деньгам, которые в Украину перевели граждане-заробитчане, рассказали эксперты Главреду.

Охрименко отметил, что даже заявления нового президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады не смогли поколебать нашу валюту, а значит — "политика вне экономики".

"…за стабильность гривны мы также должны благодарить многомилионную армию уехавших на работу в разные европейские страны украинцев", — заявил Старовойтенко.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Украина остается интересным государством, своеобразным рецепиентом денежных переводов из Европы.

"Гастарбайтеры шлют своим родственникам в Украину немало евро и долларов, которые они заработали за границей. Так, по данным Нацбанка Украины, общая сумма полученных денег с использованием международных платежных систем в семь раз превышает суммы, отправленные из Украины за рубеж", — сказал он.

Читайте такжеАналитик спрогнозировал наличный курс доллара в УкраинеЭкономист сообщил, что в 2018 году только из одной Польши было отправлено переводов на сумму свыше 1 млрд долларов.

"Все это в значительной степени поддерживает гривну и экономику страны, поскольку люди покупают товары, получают различные услуги внутри Украины", — добавил собеседник.

Охрименко отметил, что сейчас заявления Зеленского о роспуске парламента не смогли поколебать нацвалюту, а раньше это однозначно отрицательно повлияло бы на валютный рынок, и гривна бы сразу подешевела.

"…Это говорит о том, что у нас, как в нормальных развитых странах, подобные вещи уже не оказывают существенного влияния на экономику. Политика вне экономики", — добавил аналитик.

Ранее эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян говорил Главреду, что в 2019 году гривна укрепилась более чем на 5,5%, но позже может на столько же, а то и больше ослабнуть.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".

Справка. На 22 мая НБУ установил такой курс гривны к доллару и евро: 1 доллар — 26,11 грн (21 мая — 26,20), 1 евро — 29,14 грн (29,26). Курс доллара в Приватбанке: покупка — 26 грн за доллар, а продажа — 26,4.