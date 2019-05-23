"Полный трэш": у Зеленского и Порошенко обвинили Кабмин в заговоре в пользу Ахметова

Кабмин обвинили в заговоре в пользу Ахметова / Скриншот видео с youtube.com

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус и народный депутат Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко сообщили у себя в соцсетях, что Кабмин 22 мая принял ряд решений, которые ставят госкомпании в худшие условия, а частные энергетические компании получают привилегированное положение. В частности, речь идет о компаниях олигарха Рината Ахметова.

Решения правительства касаются введения нового рынка электрической энергии. Принимались они, по словам Геруса, "одним пакетом", причем без внесения в повестку дня и каких-либо обсуждений.

Читайте такжеАМКУ разрешил Ахметову прикупить еще пару облэнерго и стать монополистом на энергорынкеПо ряду решений, уточняет представитель президента, были получены нарекания от иностранных компаний, которые рассматривали возможность инвестировать в генерирующие мощности в Украине.

"Нарекания иностранных компаний сводились к тому, что такие новые правила ограничивали конкуренцию и создавали преимущество отдельным локальным энергетическим компаниям. Думаю, это не лучшая практика, когда правительство так внедряет новый рынок электроэнергии. Считаю, такие важные решения должны пройти полноценное профессиональное публичное обсуждение", – резюмировал он.

В свою очередь Лещенко уточнил, что речь идет именно о компании Рината Ахметова (ДТЭК).

Читайте такжеКак Ахметов поставил мат Порошенко"Как оказалось, перед этим состоялось тайное заседание Кабмина, которое проходило за час до этого. И там они (члены Кабмина – ред.) разрабатывали план, как провести решения в обход позиции Зеленского. Похоже, что Кабмин под занавес своего срока, за исключением нескольких министров, стал молчаливым (а кто-то очень активным) сообщником Рината Ахметова", – считает он.

Ранее Герус сообщил, что в Украине отсутствие регулирования зеленых тарифов может повлечь за собой подорожание электроэнергии для населения.