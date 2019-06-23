Июльское повышение пенсий: в ПФУ рассказали, каким украинцам ждать пересчета выплат

Пенсии / УНИАН

В Украине размер выплачиваемых пенсий привязан к прожиточному минимуму, и, соответственно, из-за того, что в июле 2019-го он составит 2007 гривен, будет проведен перерасчет.

Такую информацию в воскресенье, 23 июня, озвучила руководитель Главка Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

Читайте такжеМои года – мое богатство: в ПФУ объяснили, кто из украинцев останется без пенсииПо ее словам, изменения прожиточного минимума, окажут влияние на минимальные пенсии по возрасту для неработающих граждан, минимальные пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий, минимальные пенсии инвалидам ЧАЭС, минимальные пенсии шахтерам, минимальные пенсии военных пенсионеров, а также пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Шарунова также отметила, что пересчет пенсий будет производиться в автоматическорм режиме и в органы Пенсионного фонда Украины обращаться дополнительно не нужно.

Кроме того, перерасчет пенсии коснется тех украинцев, которые наработали полный трудовой стаж (женщины — 30 лет, мужчины — 35 лет).

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, получат ли украинцы в 2019-м "тринадцатую пенсию". До этого, в мае, в Украине "заработал" новый пенсионный возраст.