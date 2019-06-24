Приблизились к психологической отметке: чем порадовали доллар и евро украинцев / 1fin.biz

Курс доллара и евро в Украине толкают вниз. И прогнозы экспертов обещают украинцам дальнейшее курсовое счастье.

Курс валют от НБУ на 24 июня

Официальный курс доллара к гривне опустился, на этот раз на 11 копеек. А официальный курс евро к гривне обвалился на 10 копеек.

Курсы валют НБУ на 24.06.2019:

1 доллар США — 26,2664 грн/$;

1 евро — 29,723 грн/евро;

1 польский злотый — 6,97987 грн;

10 российских рублей — 4,1607 грн.

Официальный курс доллара и евро от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день – как средневзвешенный. Население валюту купить по официальному курсу НБУ не может.

Валютный прогноз

Аналитик Альпари Максим Пархоменко обнадежил валютный прогнозом по доллару на эту неделю.

"Курс и дальше продолжит текущую динамику и сможет вплотную приблизиться к отметке в 26,0 грн/$, поскольку условия, толкающее его в эту зону, превалируют над негативом", – цитирует эксперта РБК-Украина.

Укреплению гривны способствуют в том числе и временной фактор: период бюджетных выплат формирует спрос на нацвалюту со стороны бизнеса.

Не смогла преломить курсового тренда на падение доллара и отмена обязательной продажи валюты экспортерами.

Кроме того, американская ФРС намекнула на снижение процентных ставок, что также подкосило доллар – и дало возможность в свою очередь укрепиться валютам развивающихся стран, в том числе и гривне.

Наличный курс доллара Пархоменко прогнозирует между отметками 26,20-26,35 грн/$ – с тенденцией в сторону снижения.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

Курс доллара на межбанке 21-06-2019 года снизился в продаже на 4 копейки – до 26,30 грн/$, а в покупке – до 26,28 грн/$. Курс евро на межбанке 21-06-2019 опустился в продаже на 1 копейку – до 29,74 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

Наличный курс доллара вплотную приблизился к курсу НБУ: продают населению валюту по 26,10-26,13 грн/$, а выкупают у людей по 26,20-26,25 грн/$.

Наличный курс евро находится в диапазоне 29,51-29,65 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке: доллары покупают по 26,05 грн/$, а продают по 26,40 грн/$.

Курс евро в ПриватБанке составляет 29,25-30,05 грн/евро.

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,0 грн/$, а продают населению по 26,50 грн/$.

Курс евро к гривне составляет 29,15-29,95 грн/евро.