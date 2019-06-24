Приблизились к психологической отметке: чем порадовали доллар и евро украинцев

24 июня 2019, 10:33

Укреплению гривны способствует ряд факторов.

Чем порадовал курс доллара и евро украинцев
Приблизились к психологической отметке: чем порадовали доллар и евро украинцев / 1fin.biz

Курс доллара и евро в Украине толкают вниз. И прогнозы экспертов обещают украинцам дальнейшее курсовое счастье. 

Курс валют от НБУ на 24 июня

Официальный курс доллара к гривне опустился, на этот раз на 11 копеек. А официальный курс евро к гривне обвалился на 10 копеек. 

Курсы валют НБУ на 24.06.2019:

  • 1 доллар США — 26,2664 грн/$;
  • 1 евро — 29,723 грн/евро;
  • 1 польский злотый — 6,97987 грн;
  • 10 российских рублей — 4,1607 грн.

Официальный курс доллара и евро от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день – как средневзвешенный. Население валюту купить по официальному курсу НБУ не может.

Валютный прогноз

Аналитик Альпари Максим Пархоменко обнадежил валютный прогнозом по доллару на эту неделю.

"Курс и дальше продолжит текущую динамику и сможет вплотную приблизиться к отметке в 26,0 грн/$, поскольку условия, толкающее его в эту зону, превалируют над негативом", – цитирует эксперта РБК-Украина.

Укреплению гривны способствуют в том числе и временной фактор: период бюджетных выплат формирует спрос на нацвалюту со стороны бизнеса.

Не смогла преломить курсового тренда на падение доллара и отмена обязательной продажи валюты экспортерами.

Кроме того, американская ФРС намекнула на снижение процентных ставок, что также подкосило доллар – и дало возможность в свою очередь укрепиться валютам развивающихся стран, в том числе и гривне.

Наличный курс доллара Пархоменко прогнозирует между отметками 26,20-26,35 грн/$ – с тенденцией в сторону снижения.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

Курс доллара на межбанке 21-06-2019 года снизился в продаже на 4 копейки – до 26,30 грн/$, а в покупке – до 26,28 грн/$. Курс евро на межбанке 21-06-2019 опустился в продаже на 1 копейку – до 29,74 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

Наличный курс доллара вплотную приблизился к курсу НБУ: продают населению валюту по 26,10-26,13 грн/$, а выкупают у людей по 26,20-26,25 грн/$.

Наличный курс евро находится в диапазоне 29,51-29,65 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке: доллары покупают по 26,05 грн/$, а продают по 26,40 грн/$. 

Курс евро в ПриватБанке составляет 29,25-30,05 грн/евро.

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,0 грн/$, а продают населению по 26,50 грн/$. 

Курс евро к гривне составляет 29,15-29,95 грн/евро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
курс гривны курс доллара курс евро валютный прогноз
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:33
Приблизились к психологической отметке: чем порадовали доллар и евро украинцев
10:26
Главные новости 24 июня: Смерть Андрея Харитонова и стремительное падение доллара
10:12
Большая маленькая ложь 2 сезон: что было в третьей серии Видео
09:45
Дожди и пекло до +35 градусов: синоптик объявила, когда похолодает в Украине
09:29
Андрей Харитонов умер: назвали причину смерти
09:15
В Украине озвучили новый и важнейший показатель расчета пенсий
08:43
Четыре утопии России мнение
08:41
Умер легендарный актер и секс-символ советского кино
08:10
Тайсон засветил свою возлюбленную в Париже
08:05
"Разведка боем": Климкин рассказал, чего хотели Меркель и Макрон от встреч с Зеленским
07:41
В России рассказали, как и почему сохранится транзит газа в Европу через Украину
07:15
Политолог раскрыл опасный план Кремля насчет досрочных выборов в Раду
06:54
В случае проигрыша на выборах Порошенко ждет судьба Януковича мнение
06:34
Три дня катастроф: астролог рассказал, чем опасен конец июня
06:01
Начало Петрова поста: что нельзя делать и что теперь можно есть Видео
05:23
"Яйца опухли?": Дорн выставил напоказ "булыжник" в трусах: фото
05:09
Третья мировая война началась: в Грузии высадился флот Нибиру - уфологи
04:27
Ученые рассказали, какую опасность гаджеты несут для секса в парах
03:43
"Взрывной день": астролог назвала важные даты конца июня-2019 Видео
03:30
Ломаченко укротил крокодила
03:01
"Всегда найдется паршивая овца": патрон Слуги народа озвучил зарплату в партии
02:05
В Индии посадили в тюрьму парня, отказавшегося жениться после секса
01:33
Ученые выявили в морепродуктах вещество, вызывающее рак
01:08
Диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения
00:46
"Удобный источник": эксперт пояснил, откажется ли новая власть от схем на энергорынке
00:35
Варфоломеев день 2019: что нужно и что нельзя делать и как гадать
00:33
Кубок Америки. Аргентина и Колумбия оформили выход в четвертьфинал
23 июня, воскресенье
23:55
"Освободите помещение": в Крыму незаконно разобрали храм ПЦУ Фото
23:36
В Киеве нашли мертвым исчезнувшего накануне 9-летнего мальчика
23:14
ЦИК не пустила партию Саакашвили на выборы
23:11
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию
22:51
Украина выиграла 5 медалей в легкой атлетике на Европейских играх
22:41
Москалева завоевала серебро на Европейских играх
22:33
Валуев опроверг слухи о заболевании раком мозга
22:18
Украинки добыли серебро в художественной гимнастике на Европейских играх
22:13
Ковальская завоевала бронзу Европейских игр
21:46
Убийство соратника Гриценко: отстранены 4 руководителя полиции Винницкой области
21:33
В Сеть залили "горячущую" подборку сделанных на Полароид эротических фото Фото
21:23
Как в Грузии: активист Голоса предложил в кафе брать с русскоязычных на 20% больше Видео
20:56
Умер жестоко избитый полицейскими соратник Гриценко
20:34
Юная бразильская порноактриса "завела" фанатов порцией откровенных фото Фото
20:07
Отпуск в Испании: певица alyona alyona показала фигуру в купальнике
19:29
В ПЦУ публично наказали двух сторонников Филарета
19:23
Нега и возбуждение: в Сети опубликовали серию откровенных ч/б фото голых моделей Фото
19:16
Грузинские болельщики изобразили Россию в виде свиньи
18:51
"Должно быть празднично": в Чернигове танцору на инвалидной коляске запретили выступить в школе Видео
18:44
Хэмилтон выиграл Гран-при Франции
18:17
В Украине пригрозили России новой волной давления из-за задержанных моряков
18:15
Источник: Караваев станет игроком Динамо
17:28
В Сумах заммера призвал отправлять геев в концлагеря: прокуратура отреагировала
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять