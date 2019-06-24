Приблизились к психологической отметке: чем порадовали доллар и евро украинцев

Укреплению гривны способствует ряд факторов.
Курс доллара и евро в Украине толкают вниз. И прогнозы экспертов обещают украинцам дальнейшее курсовое счастье.
Курс валют от НБУ на 24 июня
Официальный курс доллара к гривне опустился, на этот раз на 11 копеек. А официальный курс евро к гривне обвалился на 10 копеек.
Курсы валют НБУ на 24.06.2019:
- 1 доллар США — 26,2664 грн/$;
- 1 евро — 29,723 грн/евро;
- 1 польский злотый — 6,97987 грн;
- 10 российских рублей — 4,1607 грн.
Официальный курс доллара и евро от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день – как средневзвешенный. Население валюту купить по официальному курсу НБУ не может.
Валютный прогноз
Аналитик Альпари Максим Пархоменко обнадежил валютный прогнозом по доллару на эту неделю.
"Курс и дальше продолжит текущую динамику и сможет вплотную приблизиться к отметке в 26,0 грн/$, поскольку условия, толкающее его в эту зону, превалируют над негативом", – цитирует эксперта РБК-Украина.
Укреплению гривны способствуют в том числе и временной фактор: период бюджетных выплат формирует спрос на нацвалюту со стороны бизнеса.
Не смогла преломить курсового тренда на падение доллара и отмена обязательной продажи валюты экспортерами.
Кроме того, американская ФРС намекнула на снижение процентных ставок, что также подкосило доллар – и дало возможность в свою очередь укрепиться валютам развивающихся стран, в том числе и гривне.
Наличный курс доллара Пархоменко прогнозирует между отметками 26,20-26,35 грн/$ – с тенденцией в сторону снижения.
Курс валют: котировки доллара на межбанке
Курс доллара на межбанке 21-06-2019 года снизился в продаже на 4 копейки – до 26,30 грн/$, а в покупке – до 26,28 грн/$. Курс евро на межбанке 21-06-2019 опустился в продаже на 1 копейку – до 29,74 грн/евро.
Курс доллара: черный рынок
Наличный курс доллара вплотную приблизился к курсу НБУ: продают населению валюту по 26,10-26,13 грн/$, а выкупают у людей по 26,20-26,25 грн/$.
Наличный курс евро находится в диапазоне 29,51-29,65 грн/евро.
ПриватБанк: курс валют
Курс валют в ПриватБанке: доллары покупают по 26,05 грн/$, а продают по 26,40 грн/$.
Курс евро в ПриватБанке составляет 29,25-30,05 грн/евро.
Курс валют: Ощадбанк
В Ощадбанке доллары покупают по 26,0 грн/$, а продают населению по 26,50 грн/$.
Курс евро к гривне составляет 29,15-29,95 грн/евро.