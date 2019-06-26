Эксперт сказал, на сколько в Украине за год подорожал шашлык со свинины

26 июня 2019, 10:40

В нашей стране ощутимо подорожал маринад для шашлыка, сообщил эксперт.

Шашлык со свинины — В Украине за год шашлык со свинины подорожал на 9%, сообщил эксперт
В Украине за год шашлык со свинины подорожал на 9%, сообщил эксперт / supercook.ru

Председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко сообщил, что в Украине за год шашлык со свинины подорожал на 9%.

Стоимость шашлыка со свинины, приготовленного по самому простому рецепту, чтобы накормить компанию из шести человек, достигла 270 грн, написал эксперт в Facebook.

По его словам, была рассчитана цена шашлыка по такому рецепту: 2 кг свинины, 0,5 кг лука, 140 г маринада для шашлыка, соль, черный перец — по вкусу.

"…В мае прошлого года 2 кг свинины, по данным статистики, стоили 230 грн, а 2019 года — 239 грн. То есть за год свинина подорожала всего на 4%... В 2018 году 500 г лука обходились в 3,3 грн, а в этом — 14,3 грн. Цена подскочила более чем в 4 раза", — отметил он.

Дорошенко добавил, что стоимость маринада за год возросла на 18%. "Маринад для шашлыка, 140 г 2018 год — 14,2 грн, 2019 год —16,7 грн", — сообщил эксперт.

"Таким образом шашлык со свинины подорожал за последний год на 9%, с 247,5 грн до 270 грн. Если в прошлом году порция на одного человека обходилась в 41,2 грн, то в мае 2018 года — в 45 грн", — подчеркнул аналитик.Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что в Украине в июне борщевой набор (лук, капуста, картофель, свекла, морковь) подешевеет на 30%.

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цена Шашлык Алексей Дорошенко
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