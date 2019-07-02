Курс валют на 2 июля: доллар перешел в "наступление", евро уступил гривне

Стал известен курс валют на 2 июля / РБК-Украина

На вторник, 2 июля, Национальный банк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам.

Согласно курсу НБУ, гривна потеряла по отношению к доллару 3 копейки, однако смогла отвоевать 2 копейки у евро.

Курс валют от Нацбанка

На вторник, 2 июля, Национальный банк Украины установил следующий официальный курс гривны:

100 долларов США - 2620.6493 грн (1 июля - 2617,7939).

100 евро – 2974.1749 грн (1 июля - 2976,4317).

Курс валют на межбанке

В понедельник, 1 июля, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,18/26,20 грн/долл., что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Читайте также"Пиковый рост": эксперт рассказал, когда подскочит курс доллараПо данным дилера коммерческого банка, котировки гривны к евро находятся на уровне 29,68/29,70 грн/евро, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает УНИАН.

Курс валют на наличном рынке

Во вторник, 2 июня, в обменных пунктах американскую валюту можно купить, в среднем, за 26,24 грн/долл., продать доллары, в среднем, можно по курсу 25,99 грн/долл.

Вместе с тем пунктах обмена валют евро, в среднем, можно купить по курсу 29,8 грн/евро, а продать евро, в среднем, можно по курсу 29,34 грн/евро, передает finance.ua.

Девальвация гривны: что говорят в НБУ

Украинская гривна по официальному курсу Национального банка Украины за июнь укрепилась к доллару США на 2,5% - до 26,18 грн/долл.

Читайте такжеАналитик предупредил: доллар пробьет психологическую отметкуКак сообщили в Нацбанке, по отношению к евро гривна укрепилась на 0,6% - до 29,76 грн/евро.

Согласно приведенным данным, с начала года, за январь-июнь, гривна выросла к доллару на 5,5%, к евро - на 1,1%.

Отметим, что гривна по официальному курсу НБУ за май подешевела к доллару США на 1,4%, к евро - на 1,5%.

Напомним, ранее эксперт рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен.