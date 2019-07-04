Экономист "разжевал", почему Запад помогает Украине

Странам Запада выгодна европеизация Украины, сообщил эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Страны Запада помогают Украине, поскольку заинтересованы в распространении и укреплении в мире их ценностей.

Западным странам выгодна европеизация украинского государства, рассказал экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер на чате в Главреде.

Собеседник полагает, что наша страна еще многие десятилетия будет околоевропейской.

"Нас все время уговаривают, что в своих действиях Запад не руководствуется какими-либо ценностями, а принимает решения, исходя из чисто коммерческих интересов. Но это неправда. Как раз Запад руководствуется ценностями. Хотя, конечно, не только ими…", — отметил собеседник.

Пасхавер подчеркнул, что Украина полуевропейская и полуазиатская страна, которая противостоит мировому вызову — то есть Российской Федерации, а европейские государства заинтересованы в том, чтобы европейские ценности распространялись и укреплялись в мире.

Читайте такжеДавление на Зеленского из-за России стало новой стратегией Запада"Кроме того, Украина является естественным кордоном для России. Оба эти фактора делают Украину очень выгодной для западных стран, для них выгодна наша европеизация", — сказал он.

По мнению экономиста, Европа не рассчитывает, что украинское государство станет в полном смысле этого слова европейским, родным для них. "Я думаю, еще многие десятилетия Украина не станет европейской страной в кристально чистом виде…", — добавил эксперт.

"Мне очень нравится это движение. Это — счастье для Украины и украинского народа, что Россия ослабла. Ведь, если бы она не ослабла, ничего того, о чем мы сейчас с вами говорим, просто не было бы", — полагает Пасхавер.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил Главреду, что США будут биться за господство над Украиной до победы, поскольку она является главным буферным государством между НАТО и Россией, а также барьерной зоной для транзита грузов с запада на восток и обратно.