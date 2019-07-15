30 гривен за доллар: эксперт дал валютный прогноз на осень

Сергей Фурса рассказал о сезонных факторах давления на гривну / РБК-Украина

Сезонные факторы, которые всегда давили на гривну, проявят себя и в 2019 году, заявил экономический эксперт Сергей Фурса.

Он отметил, что активность иностранцев заставляет макроэкономистов пересматривать прогнозы курса гривны на конец года, и уже никто (из людей со здравым смыслом) не говорит о курсе примерно 30 гривен за доллар.

Скорее, по его мнению, мы увидим гривну в диапазоне 27-28, что ознаменует собой второй год подряд укрепление национальной валюты.

"И важно понимать, что чем больше мы говорим о сезонности, тем больше людей будут пытаться на ней заработать, а значит со временем она должна фактически исчезнуть. Конечно, при условии, что финансовые рынки продолжат свое развитие", – добавил эксперт в своем видеоблоге.

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Напомним, ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата в Главреде рассказал, когда ждать резкого скачка гривны.