Курс валют на 15 июля: гривна отбила позиции перед долларом и евро

Валюта / Reuters

В Украине установленные Национальным банком, курсы обеих самых популярных иностранных валют - евро и доллара - немного, на самую малость, снизилось по отношению к гривне

Курс НБУ на понедельник, 15 июля:

Стоимость 100 евро составляет 2898,8385 грн (-4 копеек по сравнению с 14 июля);

Стоимость 100 долларов составляет 2576,0584 грн (-1 копейка по сравнению с 14 июля).

Курс валют: межбанк

Утром во вторник, 9 июля, на межбанке доллар продавали по 25,7025 грн, а покупали - по 25,8150. Евро же на межбанке продавали по 28.62 грн, а покупали - по 29.10 грн.

Наличный курс евро и наличный курс доллара на сегодня в Киеве

В банках столицы евро можно продать по курсу 28,6 -28.95, а купить по 29,20 — 29,55 грн. Доллары в киевских банках покупают по 28,55 — 25,80 грн, а продают по курсу 25,9 — 26,2 грн.

Приват, курс валют

В ПриватБанке евро можно продать по 28,50, а купить по курсу 29,15 грн. Доллар при покупке стоит 25,70 грн, а продают американскую валюту по 26,04 грн.

Ощадбанк: курс валют на сегодня

В Ощадбанке при продаже за евро дают 28.62 грн, а продают европейскую валюту по 29,40 грн. Доллары можно продать по курсу 25.68 грн, а купить по 26.20 грн.

Напомним, до этого Верховная Рада заложила в закон о бюджете страны на нынешний год, в котором курс доллара к концу текущего года прогнозировался на уровне 29,4 грн. Далее, согласно прогнозу Кабмина, до конца 2020-го курс доллара будет на уровне 29,4 грн, а до конца 2021-го еще немного выдрастет — достигнет отметки в 30,5 грн.