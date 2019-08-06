В Украине ввели новые правила маркировки продуктов: главные изменения

Заработал закон о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах / tsn.ua

Со вторника, 6 августа, в Украине вступил в силу закон о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.

Что меняет новый закон

До последнего времени этикетки на товарах могли быть написаны маленькими буквами, которые практически невозможно было прочитать, а информация о продукте могла быть неполной. Отныне таких проблем у покупателей не должно быть.

При этом узнать состав купленного потребитель теперь может повсюду. Если продукт нефасован в супермаркете, например, мука, то состав должен быть указан на мешке или на отдельном стенде рядом.

Закон устанавливает, что информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для покупателя. В то же время реклама продуктов должна быть правдивой и доказанной.

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Теперь шрифт на этикетках будет четким, разборчивым и контрастным. Информация о продукте должна быть только на украинском языке, а перевод может осуществляться по желанию производителя.

Кроме того, производители должны увеличить шрифт на упаковках, выбрать для букв контрастный цвет и убрать все картинки или другие графические элементы, которые мешают читать. Ингредиенты-аллергены будут выделены шрифтом или цветом. Если у вас аллергия на арахис, соевые бобы, молоко – сразу поймете, стоит ли покупать продукт.

Срок годности по-новому и цена без веса льда

Кроме того, отныне масса продуктов, покрытых ледяной глазурью, будет указываться без учета льда.

Также по-новому будет обозначаться и срок годности. Например, появится маркировка "Лучше употребить до...". Это будет означать что продукт, например – кофе, колбаса или сыр – при правильном хранении еще может быть употреблен без ущерба для здоровья после этой даты. А продукты, которые хранятся еще дольше, например - сахар, соль, крепкий алкоголь или жевательная резинка – могут вообще быть без срока годности.

Напомним, 10 июля 2018 года Верховная Рада поддержала законопроект о введении требований о предоставлении точной и понятной для потребителя информации о пищевых продуктах в первом чтении.

6 декабря 2018 года Верховная Рада усовершенствовала маркировку пищевых продуктов и ввела требования о предоставлении точной и понятной для потребителя информации о пищевых продуктах.

За принятие соответствующего Закона "Об информации для потребителей о пищевых продуктах" проголосовали 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.