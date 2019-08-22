"Сказочный" сценарий: курс доллара может упасть до 20 гривен

Верхняя планка валютного курса - около 31 гривен за доллар / Reuters

Курс доллара в Украине может изменится в двух направлениях – либо "зеленые" подешевеют до 20 гривен за доллар, либо подорожают до 31 гривны. Такой прогноз сделал президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров.

Ревальвация до 20 гривен за доллар может произойти при реализации "сказочного" сценария.

"Предстоит скорое открытие рынка земли с ее продажей только за гривну и созданием такого финансового инструмента как "земельный бон". При таких условиях в страну придет огромное количество валюты", - цитирует Прозорова Минфин.

Читайте такжеЗеленский назвал дату запуска рынка земли в УкраинеОднако в этом случае, по его словам, в результате ревальвации существенно возрастет ВВП в долларовом эквиваленте, а значит - возрастут выплаты по внешним долгам прошлых лет.

"Это существенный предохранитель, который не даст существенно укрепляться курсу гривны даже при самых оптимистичных сценариях", - считает Прозоров.

Верхняя планка, которой может достигнуть курс доллара, - это около 31 гривен за доллар, спрогнозировал он. Однако, скорее всего будет реализован "средний" сценарий смены курса гривны, а именно произойдет незначительная девальвация в пределах 27,5-28,5 грн за доллар, резюмировал аналитик.

Напомним, ранее руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин заявил, что в ближайшей перспективе наличная гривна сохранит стабильность и будет торговаться вблизи 25,3 грн за доллар.