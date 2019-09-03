Курс доллара в Украине: эксперт дал прогноз на сентябрь

3 сентября 2019, 01:43

В нашей стране в ближайшее время курс доллара не подскочит, полагает эксперт.

В начале сентября курс доллара в Украине будет стабильным, считает эксперт - Курс валют
В начале сентября курс доллара в Украине будет стабильным, считает эксперт / Reuters

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин спрогнозировал, что в первую неделю сентября, 2-8 числа, курс доллара в Украине будет стабильным.

Курс доллара будет около отметки в 25 грн, рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, стоимость американской валюты может не выйти из диапазона 25-25,2 грн за "бакс".

"Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны все же будет стабильным…", - заявил Шевчишин.

Напомним, курс НБУ на сегодня - на понедельник, 2 сентября, установлен такой - доллар стоит 25,14 грн (30 августа стоил 25,23 грн). Верховная Рада VIII созыва поддержала законопроект о бюджете Украины на 2019-й, в котором курс доллара к концу года прогнозировался на уровне 29,4 грн.

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