Две крупные европейские авиакомпании уходят из Украины

British Airways покидает украинский рынок / @britishairways

Британская авиакомпания British Airways приняла решение покинуть украинский рынок.

"Мы с сожалением приостанавливаем рейсы в Киев. У нас была долгая история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически жиснеспособным", — сообщили avianews.com в пресс-службе British Airways.

В сообщении отмечается, что британский авиаперевозчик выполнит последний рейс между аэропортом Борисполь и лондонским аэропортом Хитроу 3 октября.

Еще одной европейской авиакомпанией, которая прекратит полеты в Украину, станет Brussels Airlines.

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По словам пресс-секретаря Brussels Airlines Кима Даенена, последний рейс по маршруту Киев-Брюссель авиаперевозчик выполнит 17 ноября 2019 года. Причиной ухода с линии в Brussels Airlines назвали "оптимизацию собственной маршрутной сети".

Напомним, ранее сообщалось о том, что авиакомпания Wizz Air открывает шесть новых рейсов из Украины.