Wizz Air откроет шесть новых рейсов из Украины

Авиакомпания запустит новые маршруты в города Венгрии, Германии, Польши, Словакии и Кипра.
Авиакомпания Wizz Air уже в ноябре запустит шесть новых рейсов из Международного аэропорта в Одессе и один рейс из Международного аэропорта Львов им. Даниила Галицкого.
Так, из Львова лоукостер полетит 28 октября в Ларнаку, Кипр. В направлении из Одессы авиакомпания запустит рейс 1 ноября во Вроцлав, со 2 ноября – Будапешт, Берлин, Гданьск, Катовице, с 3 ноября – Братислава, сообщила на пресс-конференции в Одессе менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.
Благодаря новым объявленным сообщениям из Одессы и Львова Wizz Air сейчас предлагает перелеты из Украины за 53 маршрутами в 13 европейских стран.
В течение первых 7 месяцев 2019 года Wizz Air перевезла 1,3 миллиона пассажиров в своих украинских лоу-кост маршрутах, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее известная авиакомпания угодила в скандал, не пустив на рейс в Киев журналистов РФ.