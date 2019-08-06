Wizz Air откроет шесть новых рейсов из Украины

Wizz Air откроет 6 новых маршрутов / Reuters

Авиакомпания Wizz Air уже в ноябре запустит шесть новых рейсов из Международного аэропорта в Одессе и один рейс из Международного аэропорта Львов им. Даниила Галицкого.

Так, из Львова лоукостер полетит 28 октября в Ларнаку, Кипр. В направлении из Одессы авиакомпания запустит рейс 1 ноября во Вроцлав, со 2 ноября – Будапешт, Берлин, Гданьск, Катовице, с 3 ноября – Братислава, сообщила на пресс-конференции в Одессе менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.

Благодаря новым объявленным сообщениям из Одессы и Львова Wizz Air сейчас предлагает перелеты из Украины за 53 маршрутами в 13 европейских стран.

В течение первых 7 месяцев 2019 года Wizz Air перевезла 1,3 миллиона пассажиров в своих украинских лоу-кост маршрутах, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее известная авиакомпания угодила в скандал, не пустив на рейс в Киев журналистов РФ.