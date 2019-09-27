Курс валют: доллар внезапно укрепил свои позиции

Курс валют / УНИАН

Официальный курс гривны впервые за две недели немного снизился. Так, гривна подешевела на 7 копеек.

Вопреки ожиданиям украинцев доллар не подешевел, а наоборот – укрепил свои позиции.

По состоянию на пятницу, 27 сентября, Национальный банк Украины установил курс доллара к гривне на уровне 24,19. При этом официальный курс к евро упал на 3 копейки и составил 26,46.

Стоит отметить, что еще в четверг, 26 сентября, по данным НБУ доллар стоил 24,12 гривен, а евро – 26,48 гривен.

Напомним, что директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко предупредил, что курс доллара достигнет своего минимума в сентябре, а потом начнет рост.