"Розетка закрывается": подорожают ли товары после закона о кассовых аппаратах

Розетка

В случае, если президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроекты №1053-1 и №1073, обязывающие предпринимателей использовать кассовые аппараты, в Украине могут подорожать товары.

Такое мнение высказал генеральный директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, комментируя заявление владельца онлайн-магазина Розетка Владислава Чечеткина о том, что в случае подписания закона ему придется "свернуть" бизнес в Украине.

"Закрытие Розетки и других крупных магазинов – преувеличение, но доля истины в словах Чечеткина есть. С одной стороны, прав Зеленский, что хочет легализовать весь бизнес, который есть в нашей стране, который последние годы не несет ответственность ни за что, а с другой стороны, прав и Чечеткин, потому что нужна ответственность всех сторон. И потому нужна ответственность государства и человека, который будет жаловаться на то, что ему не выдали кассовый чек", - сказал Дорошенко Главреду.

По словам эксперта, люди, которые подают жалобы, но не всегда обращают внимание на то, обоснованы ли они.

Читайте также"Розетка работает в чёрную, пусть закрывается": украинцы советуют Зеленскому подписать скандальный закон"Кроме того, подача жалоб – также нередко бизнес, так как представляясь общественным активистом, эти люди могут предлагать бизнесу за небольшую сумму решить эту проблему. И если человек, подающий жалобу, не будет нести никакой ответственности, то получится так, что таким образом "закошмарить" смогут кого угодно. И выиграет от этого только несколько человек в стране, которые при помощи таких "активистов" смогут выдавить любого конкурента.

Сейчас малый и средний бизнес не доплачивают в казну примерно 2,5 млрд гривен. А через "серые" схемы только на таможне утекает более 100 млрд гривен. Так может, стоит оставить в покое мелкий и средний бизнес, зато разобраться со схемами. Если этот вопрос будет решен, бизнес и ритейл смогут платить государству, когда смогут честно ввозить товары в Украину", - подчеркнул Дорошенко.

Гендиректор Ассоциации также отметил, что, хотя подорожание товаров может произойти, оно будет урегулировано рынком и пройдет плавно из-за возросшей конкуренции.

"Хотя на некоторых этапах люди предприниматели получают суперприбыль с импорта, это не значит, что ее приносят все звенья бизнеса. Есть звенья, которые получают небольшую прибыль и потому они будут вынуждены повышать цены. Например, розничная торговля, которая будет накидывать свой процент на и без того подорожавший из-за закона товар. Та же история произойдет и с крупными игроками.

С другой стороны, сейчас на рынке товары дешевле, чем в торговых сетях, из-за отсутствия НДС. Когда все будут в равных условиях, начнет свою роль играть конкуренция между рынками и магазинами", - резюмировал Дорошенко.