Почти $4 миллиарда: в НБУ похвастались достижениями

НБУ / РБК-Украина

Национальный банк Украины за период с января по сентябрь пополнил международные резервы почти на 4 миллиарда долларов. Это стало возможным благодаря достаточно хорошей ситуации на рынке, которая сохранялась большую часть года.

По данным пресс-службы НБУ, благоприятные факторы способствовали укреплению официального курса гривны на 12,5%.

Кроме того, главный регулятор планирует в дальнейшем закупать до 30 миллионов долларов в день для наращивания резервов, что на 10 миллионов долларов больше, чем индикатор в предыдущих кварталах. При этом в НБУ отметили, что все зависит от ситуации на межбанке и в случае необходимости объемы покупки валюты могут меняться

Напомним, что официальный курс гривны 1 октября заметно снизился - гривна подешевела на 46 копеек.