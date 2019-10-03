Курс доллара подскочил и приблизился к психологической отметке

Официальный курс доллара серьезно повысился / Reuters

В Украине подскочил официальный курс доллара и курс евро - американская валюта приблизилась к психологической отметке в 25 гривен, а европейская - пересекла психологическую отметку в 27 гривен.

Национальный банк Украины в среду, 2 октября, повысил курс доллара к гривне на 30 копеек, а курс евровалюты - на 40 копеек.

Официальный курс гривны на четверг, 3 октября:

Стоимость 100 долларов составляет 2485,9769 грн (2 октября - 2455,5302);

Стоимость 100 евро составляет 2715,9298 грн (2676,0368).

ПриватБанк: курс доллара

В Привате доллары продают по курсу 25,65 грн, а покупают по 25. Евро продают по 28,05 грн, а покупают по 27,2.

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Курс доллара в ПУМБе

В этом банке доллары продают по 25,60 грн, а покупаю по такой же стоимости, как и в Привате - по 25 грн. Евро в ПУМБе продают по курсу 28 грн, а покупают по 27 грн.

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Курс доллара на черном рынке в Киеве

В столице на черном рынке доллары в среднем продают по 25,50 грн, а покупают по 25,30 грн. Евро в среднем продают по 27,90 грн, а покупают по 27,50 грн.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил проект бюджета Украины на 2020-й. В проекте говорится, что курс доллара в нашем государстве может составить 28,20 грн.