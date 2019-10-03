В Украине из-за налоговой политики останавливаются металлургические комбинаты

Днепропетровский металлургический завод

Математика, заложенная в изменениях налогового законодательства в законопроекте №1210, не находит подтверждения в практике украинских промышленников.

Об этом в своем посте в Фейсбуке заявил эксперт Украинского Института Будущего Игорь Попов

"Сегодня появились новости об остановке производства на Днепровском металлургическом комбинате в Каменском. До этого о планах остановки части производства объявил Арселор Миттал и ДМЗ в Днепре. Пожалуй, математика, заложенная в изменениях налогового законодательства в законопроекте 1210, не находит подтверждения в практике украинских промышленников ", - пишет Попов.

Эксперт отметил, что повышение ренты делает нерентабельным поставки украинского проката на китайский рынок. А либертарианцы предлагают установить ренту выше, чем в странах-конкурентах - Австралии, Бразилии или Казахстане.

"Основные рынки после закрытия украинских производителей займут российские компании. Может, в этом и заключается экономическая составляющая "Формулы Штайнмайера" - саркастически заметил Попов.

Эксперт отметил, что импорт электроэнергии из России уже начинается.

"Остается продать Турбоатом и газотранспортную систему россиянам (через международные консорциумы, конечно), амиакопровод включить в российский холдинг, и возобновить поставки ТВЭЛов на все атомные станции", - говорит Попов