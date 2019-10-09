Законопроект №1210 идет вразрез с планами Кабмина по налоговой реформе - эксперт

Кабмин / УНИАН

Вопреки публичным заявлениям правительства о начале налоговой реформы весной 2020 года с ее широким обсуждением, уже сегодня на рассмотрение Верховной Рады вынесены законодательные предложения, которые предусматривают существенное ухудшение условий налогообложения горнодобывающей отрасли с прогнозируемыми негативными последствиями для бизнеса, работников и государства.

Об этом говорится в письме главы Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника к премьер-министру Алексею Гончаруку, передает МинПром.

Олейник обратил внимание главы правительства на законопроект №1210-1, который может быть рассмотрен в парламенте уже на следующей пленарной неделе.

"Среди критических недостатков законопроекта №1210-1, которые вызывают негативную реакцию бизнеса, предусмотрено увеличение рентной платы на добычу железной руды почти в пять раз за счет как непосредственного увеличения ставки с 8% до 10%, так и увеличение базы налогообложения и самой формулы расчета рентной платы. При этом рентная плата для других видов полезных ископаемых, например марганцевой руды, остается без изменений", - говорится в письме.

Глава ФРУ подчеркнул, что по оценкам отраслевых ассоциаций, дополнительные расходы железорудных предприятий в случае принятия законопроекта составят приблизительно 8,5 млрд грн в год.

"С учетом негативных прогнозов ценовой конъюнктуры на глобальном рынке железорудной продукции, негативные экономические и социальные последствия такого решения очевидны: утрата экспортных рынков, значительное уменьшение объёмов производства и валютной выручки, массовые сокращения персонала, уменьшение уплаты налогов, сборов и других платежей, потеря инвестиционной привлекательности отрасли", - констатирует Олейник.

Глава ФРУ также обратился к премьер-министру с просьбой создать рабочую группу с привлечением центральных органов государственной власти, представителей Федерации работодателей, отраслевых ассоциаций, народных депутатов и международных экспертов, которая бы занялась выработкой механизмов установления сбалансированного уровня налоговой нагрузки на отрасли, которые занимаются добычей полезных ископаемых.