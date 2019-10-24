В Нафтогазе киевлянам предложили греться воздухом с улицы

По прогнозу погоды еще неделю в Киеве будет теплая погода / фото: visti.ks.ua

В Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины критически оценили планы киевских властей начать отопительный сезон в столице с 25 октября.

Как подчеркнули в НАК, включать отопление в Киеве стоит выборочно и пояснили свою позицию тем, что на следующей неделе ожидается относительно теплая погода.

"Не хотим портить настроение господину Кличко (мэр Киева Виталий Кличко, - ред.), но по прогнозу погоды еще неделю будет теплая погода. Ближайшее похолодание в следующий вторник - будет до +8, а уже в понедельник (4.11) прогнозируют до +11", - написано в сообщении Нафтогаза в Facebook.

В НАК также обратили внимание на то, что со следующей недели стартуют осенние каникулы, поэтому там не видят смысла отапливать "пустые классы".

В то же время в компании считают, что отопление можно включить выборочно лишь в больницах и в детских садах.

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Свои предложения в Нафтогазе аргументировали заботой об экономии средств за потребленный газ.

Отметим, что накануне Кличко сообщил, что отопительный сезон в столице начнется 25 октября, но для полного запуска системы теплоснабжения понадобится 7-10 дней.

Напомним, с началом отопительного сезона, который, по мнению экспертов, может оказаться под угрозой срыва, снова подорожают ЖКХ-тарифы.