В Польше разработали план по переманиванию украинских врачей

Власти Польши хотят облегчить трудоустройство врачам из Украины / 62iNFO.ru

Министерство здравоохранения Польши разработало проект закона, благодаря которому в этой стране станет проще устроиться на работу врачам из стран, которые не входят в состав Европейского союза, в частности, из Украины.

В проекте прописано, что врачам будут выдавать разрешения на практику в какой-либо конкретной больнице Польши и дадут возможность сдать экзамен, который позволит работать врачом на польской территории, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

Издание отметило, что в случае внедрения таких новшеств в Польше врачи-иностранцы смогут обойти или отложить процедуру признания образовательных документов иностранных государств (нострификация).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что благодаря нововведениям хотят побороть "кадровый голод" в больницах, которые могут быть закрыты из-за отсутствия специалистов.

"Если мы этого не сделаем (не упростим трудоустройство врачей - Ред.), это сделают другие страны нашего региона, где медицинские учреждения имеют гораздо более высокие бюджеты", - заявил президент Польской федерации больниц Ярослав Федоровский.

Ранее сообщалось, что в 2019 году по сравнению с 2018-м существенно увеличился процент работающих в Польше трудовых мигрантов из Украины, которые категорически не хотят в будущем возвращаться в свою страну.