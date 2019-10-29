СМИ выяснили, сколько потратили на поездку Зеленского в Японию

Владимир Зеленский, Япония / Фото twitter.com/APUkraine

Каждый официальный визит украинского президента в другую страну обходиться в немалую сумму. Поездка Владимира Зеленского с супругой в Японию, где первая леди Украины предстала в смелом образе, не стала исключением.

Так, по данным Лиги, стоимость перелета делегации Зеленского в Японию 21-24 октября составили 4,9 миллиона гривен.

Кроме того, Госуправление делами оплатило услуги переводчика в размере 70 300 гривен. Так, час последовательного перевода обошелся в 1800 гривен.

Стоит отметить, что в рамках своего визита Зеленский принял участие в церемонии восхождения на престол императора Нарухито. Помимо этого, глава украинского государства провел ряд встреч с властями.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил интронизацию императора Японии Нарухито. После официального мероприятия глава украинского государства провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Кроме того, Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.