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"Бедные и дурные": почему Украина до сих пор зависит от газовых подачек РФ – эксперт

30 октября 2019, 12:24

Украина уже давно могла бы не зависеть от российского газа – но по собственной вине до сих пор находится в кабале, считает аналитик.

Почему Украина до сих пор зависит от газовых подачек РФ – эксперт
Почему Украина до сих пор зависит от газовых подачек РФ – эксперт / Корреспондент

Шансы Украины заключить новый транзитный договор с Россией оценил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

По его словам, "наверняка, в конечном итоге что-то подпишут". При этом эксперт допускает, что решение этого вопроса вполне может быть увязано с Донбассом, но в целом факторов, которые будут влиять на результат, слишком много. Так что точный прогноз дать сложно.

"Главное тут заключается в том, что, если Украина не начнет свою внутреннюю добычу газа и не решит вопрос обеспечения себя газом – что нам вполне по силам сделать за три года, даже при небольших вложениях (около трех миллиардов долларов) – то наша зависимость от внешних источников газа будет удерживать нас в подвешенном состоянии. И совершенно неважно, от кого именно мы будем зависеть – от России или от кого-то еще. Эти страны всегда будут диктовать нам свои условия", – пояснил Романенко во время чата на Главреде.

Читайте также"Унизительные уступки": в Нафтогазе ответили на требования РФ по транзиту газаОн напомнил, что "Украине никто за 28 лет не мешал увеличить собственную добычу газа настолько, чтобы, по крайней мере, не зависеть от внешних источников, а то и стать экспортером". По его оценкам, наша страна вполне в состоянии несколько десятков миллиардов кубов поставлять другим.

"Но пока что все это – в теории, потому что наша элита продажная. Россия ее покупала, подсаживая Украину на "газовую иглу", давала долю нашим политикам – лишь бы Украина не начала добывать свой газ. Более того, война на Донбассе тоже может быть элементом противодействия России разворачиванию в нашей стране и в этом регионе, в частности, большой добычи газа. Это компания Shell и пыталась сделать на востоке Украины. Как потом говорили аналитики, война блокировала эти проекты. Война отогнала от этой сферы транснационалов", – отметил Романенко.

Эксперт напомнил, что в Харьковской и Донецкой области есть большие залежи сланцевого газа. И задается вопросом: если Штаты за десять лет сумели в 15 раз увеличить добычу сланцевого газа, то почему, используя эти же технологии, мы не можем быстро увеличить добычу газа?

Читайте такжеПочему Путин согласился продлить транзит газа через Украину"Это вполне можно сделать, ведь у нас 1,2 триллиона кубометров разведанного газа. То есть мы можем и себя обеспечить, и экспортировать, учитывая, что нам всего-то нужно 32 миллиарда, из которых около 20 миллиардов кубов мы и так уже добываем", – пояснил Романенко.

Но все это не делается только от жадности и нежелания впускать иностранные компании в Украину, считает он.

"Наши элиты не хотят отдавать в разработку западным компаниям месторождения в надежде, что сами рано или поздно освоят эти деньги. А дурачков, которые просто дадут деньги на это дело нашим коррупционным идиотам, которые ждут, когда им кто-то подбросит денег, они начнут разрабатывать месторождения и получать большую маржу, не рискуя при этом своим капиталом, среди транснационалов и внешних игроков нет. Почему бедные – потому что дурные, почему дурные – потому что бедные", – резюмировал Романенко.

Ранее у Путина поставили ультиматум Украине по новому транзитному контракту. Дмитрий Песков прокомментировал перспективу новых договорённостей по транзиту российского газа.

Россия газ транзит газа Юрий Романенко Украина
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