В НБУ рассказали, как украинцы "финансируют" Россию

В Украину за девять месяцев поступило более 1,7 миллиарда долларов
В Украину через систему перевода средств в период с января по сентябрь текущего года поступило более 1,7 миллиарда долларов. Отмечается, что данный показатель на 4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
По данным пресс-службы Национального банка Украины, наибольшие объемы переводов припадают на США с показателем в 18%, Израиль – 14% и Италия – 9%. При этом указано, что полученная Украиной сумма в шесть раз превышает объем средств, отправленных за границу.
Так, за пределы Украины за девять месяцев перевели 275 миллионов долларов - 4% от общей суммы переводов. Кроме того, больше всего переводов - на территорию России - 31%.
Также в пределах Украины за указанный период перечислено почти 140 миллиардов гривен или 5,3 миллиарда долларов в эквиваленте. Это более чем на 35% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что в НБУ заявили, что рост цен на электроэнергию для промышленности повлиял на ускорение инфляции после запуска нового рынка.