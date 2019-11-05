В НБУ рассказали, как украинцы "финансируют" Россию

Деньги / REUTERS

В Украину через систему перевода средств в период с января по сентябрь текущего года поступило более 1,7 миллиарда долларов. Отмечается, что данный показатель на 4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По данным пресс-службы Национального банка Украины, наибольшие объемы переводов припадают на США с показателем в 18%, Израиль – 14% и Италия – 9%. При этом указано, что полученная Украиной сумма в шесть раз превышает объем средств, отправленных за границу.

Так, за пределы Украины за девять месяцев перевели 275 миллионов долларов - 4% от общей суммы переводов. Кроме того, больше всего переводов - на территорию России - 31%.

Также в пределах Украины за указанный период перечислено почти 140 миллиардов гривен или 5,3 миллиарда долларов в эквиваленте. Это более чем на 35% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что в НБУ заявили, что рост цен на электроэнергию для промышленности повлиял на ускорение инфляции после запуска нового рынка.