Курс валют: доллар продолжил падение, а евро резко подорожало

Курс валют / УНИАН

Национальный банк Украины на утро понедельника, 18 ноября, установил новый курс валюты. Украинская гривна снова незначительно укрепилась по отношению к доллару.

Так, согласно данным НБУ, остановился на отметке в 24,22 гривны. Таким образом, американская валюта подешевела на 2 копейки по сравнению с пятницей, 15 ноября.

В то же время, официальный курс евро к гривне повысился за выходные на 6 копеек. Так, по состоянию на утро 18 ноября евро остановился на отметке в 26,72 гривны.

Напомним, что ранее старший аналитик Альпари Вадим Иосуб спрогнозировал дальнейшее укрепление гривны.