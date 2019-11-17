Курс доллара продолжит падение: аналитик дал прогноз на неделю

Гривна укрепит позиции / УНИАН

Курс доллара в Украине с понедельника, 18 ноября, продолжит терять позиции, а гривна, соответсвенно, укрепится. Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках - около 23,9/24,1 грн. Аналитик напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,2%, передает РБК-Украина.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,52 грн до 24,25 грн (-1,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,38/24,63 до 24,12/24,37 (-1,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%.

Напомним, Международный валютный фонд дал прогноз, каким будет курс доллара в Украине по итогам 2019 года и чего ждать от валютного курса в 2020 году. В целом, в Фонде ожидают, что до конца текущего года курс гривны укрепится по сравнению с 2018-м.

В свою очередь, экономический эксперт Александр Охрименко рассказал, каким будет реальный курс валют в 2020 году.