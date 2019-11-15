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Курс валют: евро пробил новую отметку, доллар подешевел

15 ноября 2019, 09:27

В среднем по украинским банкам курс доллара 15 ноября снизился на 10 копеек, курс евро - на 11 копеек.

доллар, евро
Курс доллара и курс евро снизились / Фото: 24tv.ua

Курс доллара в Украине продолжает снижение. На пятницу, 15 ноября,  Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 24,24 гривны за один "зеленый" - это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривна-доллар в последний день рабочей недели  установлен на таком уровне: 2424,4999 гривен за 100 долларов (-14,6308 гривен). Курс доллара на 14 ноября составлял 2431,5588 гривен за 100 "баксов".

В то же время в среднем по украинским банкам курс доллара в пятницу, снизился на 10 копеек. Средний курс гривна-доллар в продаже был установлен на уровне 24,41 грн/долл. Средний курс евро в банках снизился на 11 копеек и составил 26,93 грн/евро. Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 26,66 грн/евро. Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 10 копеек.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, экономический эксперт Александр Охрименко рассказал, каким будет реальный курс валют в 2020 году

Международный валютный фонд дал прогноз, каким будет курс доллара в Украине по итогам 2019 года и чего ждать от валютного курса в 2020 году. В целом, в Фонде ожидают, что до конца текущего года курс гривны укрепится по сравнению с 2018-м.

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