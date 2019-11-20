Курс валют: украинская гривна резко начала терять свои позиции

Курс валют / УНИАН

Гривна по состоянию на утро среды, 20 ноября, начала терять свои позиции по отношению к доллару. Так, курс доллара вырос на 7 копеек.

По данным Национального банка Украины, официальный курс доллар установлен на отметке в 24,2 гривны. При этом курс доллара по состоянию на вторник, 19 ноября, остановился на уровне 24,13 гривны. Таким образом американская валюта подорожала на 7 копеек.

При этом официальный курс евро установлен на уровне 26,81 гривны. При этом по состоянию на 19 ноября евро остановилось на отметке 26,69 гривны. Таким образом, евро подорожало на 12 копеек.

Напомним, что ранее старший аналитик Альпари Вадим Иосуб спрогнозировал дальнейшее укрепление гривны.