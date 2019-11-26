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Курс доллара в Украине преодолел психологическую отметку и поставил антирекорд

26 ноября 2019, 19:00

НБУ на несколько копеек снизил курс доллара.

Курс доллара НБУ поставил почти четырехлетний антирекорд - Курс доллара в Украине на сегодня
Свежий официальный курс доллара поставил почти четырехлетний антирекорд / Reuters

Официальный курс доллара в Украине на среду, 27 ноября, опустился ниже психологической отметки в 24 грн.

Национальный банк Украины сегодня, 26 ноября, немного укрепил гривну к доллару - курс американской валюты снижен на 7 копеек.

Курс доллара на 27 ноября составил 23,98 грн за один зеленый (26 ноября курс был на уровне 24,05 грн) - после снижения до такой отметки бакс поставил почти четырехлетний антирекорд.

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Напомним, курс доллара в Украине в последний раз стоил дешевле 24 грн в середине января 2016 года - 15 января один доллар стоил 23,95 грн. В одобренном Верховной Радой госбюджете на 2020 год курс доллара заложен на уровне 27 грн за бакс.

НБУ курс доллара
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