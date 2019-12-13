Стало известно, когда суд в Британии поставит точку в деле о "долге Януковича"

Виктор Янукович / Скриншот

Решение Верховного суд Великобритании по делу о "долге Януковича" объемом 3 млрд долларов будет вынесено в 2020 году.

Как рассказали в пресс-службе Министерства финансов Украины, с 9 по 12 декабря прошли очередные слушания по делу в рамках судебного процесса между Россией и Украиной.

"Результаты окончательной апелляции по заявлению России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что общий долг Украины перед Россией достиг суммы 4,5 миллиарда долларов с учетом процентов.

Как известно суд Лондона начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 млрд долл. в январе 2016 года. Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

Отметим, что в 2017 году Украина частично возместила России судебные расходы в деле о "долге Януковича".