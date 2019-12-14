Эксперт назвал потери Украины от прерывания транзитного контракта

В случае прекращения транзита газа через территорию Украины потери будут у всех участников, заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.

"По оценкам немецких аналитиков, Нафтогаз от прерывания транзитного контракта на полгода потеряет полмиллиарда евро", - заявил он в интервью на Ukrlife.tv.

В свою очередь Газпром, не выполнив часть своих контрактных обязательств, может потерять до 3,5 млрд евро.

"У Газпрома не будет мощностей (для транзита, - ред.). Эту долю отберут поставщики СПГ, кто-то из трейдеров. Европейскте потребители переплатят до 1,5 млрд евро, поскольку цены возрастут", - добавил Марунич.

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Напомним, ранее в Германии пригрозили Украине потерей помощи Европейского союза из-за поддержки позиции США в вопросе Северного потока-2.