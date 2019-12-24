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Витренко назвал "газовый" предохранитель от масштабной агрессии России

24 декабря 2019, 10:25

Когда Киев обеспечивает транзит газа в Европу, Европа больше заинтересована в том, чтобы защищать его интересы, полагает Витренко.

Юрий Витренко считает, что транзит газа является предохранителем от масштабной агрессии РФ
Транзит газа является предохранителем от масштабной агрессии РФ, считает Юрий Витренко / Укртрансгаз

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко утверждает, что для Украины транзит газа является вопросом безопасности.

Транзит газа - предохранитель от полномасштабной военной агрессии России, написал управленец на своей странице в Facebook.

По его словам, когда украинская сторона обеспечивает транзит газа в Европу, Европа имеет большую заинтересованность в том, чтобы защищать интересы Киева на международной арене.

"Возможно, кому-то это кажется преувеличением, но транзит газа также является предохранителем от полномасштабной военной агрессии Российской Федерации", - подчеркнул Витренко.

Ранее министр энергетики Алексей Оржель говорил, что Киев и Москва договорились о новом контракте на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины. 

Чиновник говорил, что Газпром должен выплатить Нафтогазу долг в 3 млрд долларов, и после этого иски Украины и РФ будут отозваны. Действие нынешнего контракта на транзит заканчивается 1 января 2020-го.

газ агрессия Нафтогаз транзит Юрий Витренко
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