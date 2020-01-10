В Киеве подорожает проезд в маршрутках / УНИАН

С субботы, 11 января, в Киеве подорожает проезд в маршрутных микроавтобусах.

В частности, цены на проезд возрастут в маршрутках № 240 и 241, которые курсируют на Лесном массиве.

"С 11 января стоимость проезда составит 6 гривен", - говорится в объявлениях, которые разместили в маршрутках.

Причины подорожания не указываются, а водители не могут пояснить такое решение.

Отметим, что что протяженность маршрута №241 составляет 3,86 км, а маршрута №240 - 5,46 км.

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Напомним, ранее сообщалось, что киевляне выразили свое недовольны столичным транспортом.