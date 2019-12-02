В маршрутке с зонтиком: киевляне недовольны столичным транспортом

В маршрутке протекала крыша / kyivoperativ.info

Недавно в Сети распространили фотографию, на которой пассажиры маршрутки 497К были вынуждены ехать с раскрытым зонтиком, поскольку в транспортном средстве протекала крыша.

До этого пассажиры выложили фото маршрутки 599, которая шокировала своим внешним видом. А в начале ноября в "желтого Богдана" отвалились колеса. Об этом сообщает сайт партийной организации Общественное движение " Рідна країна".

Ситуацию с опасными маршрутками прокомментировал председатель киевской городской партийной организации Общественное движение "Рідна країна" Александр Федоренко.

Политик рассказал, что ситуация, которую мы сегодня наблюдаем на рынке транспортных услуг сложилась уже давно. "Следует отметить, что крупнейшие перевозчики уже много лет оказывают услуги такого качества. Они принадлежат экс-нардепам от БПП, экс-депутатам обл. советов, районных советов. Одного из перевозчиков даже связывают с Максимом Микитасем. То есть можно сделать вывод, что существует определенная властная монополия, которую сегодня достаточно умело прикрывает нынешняя столичная власть".

Александр Федоренко напомнил, что основной проблемой столичная власть называет не коррупцию, а нехватку средств.

"Интересно, что советник мэра Бахматов сообщил, что у города нет средств, чтобы полностью отказаться от маршруток. А как же полмиллиарда на пешеходный мост? 25 млн грн. было потрачено в 2017 году на подготовку к Лиге Чемпионов. Только строительные работы для установки въездных знаков обошлись бюджету 9,47 млн грн. Все эти средства были с легкостью освоены столичными властями, хотя я убежден, если бы вопрос стоял – пешеходный мост или комфортный транспорт, думаю, ответ был бы очевидным. Если бы власть отстаивала интересы киевлян, а не друзей, адских маршруток не было бы".