"Украинцы - без работы": эксперт объяснил, почему Укрзализныцю не стоит передавать немцам

Укрзализныцю не стоит передавать немцам, полагает Владимир Шульмейстер / УНИАН

Укрзализныця под управлением железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn AG повторит судьбу General Electric - будет брать у ФРГ кредиты, за них покупать немецкие тепловозы и приведет в свою страну немецкие компании.

В таких условиях украинцы останутся без работы, рассказал директор программы Инфраструктура будущего аналитического центра Украинский институт будущего, бывший заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер Главреду.

По его словам, для украинского государства невыгодна передача компании в управление западным менеджерам, поскольку они являются ширмами, которые защищают интересы других государств.

"...Что изменится с приходом немецкого менеджмента для пассажиров? Возможно, станет комфортнее перемещаться, но только за счет повышения тарифов, так как даже нынешний тариф на перевозки ничего не покрывает, не говоря уже о коррупции", - сказал собеседник.

Бывший замминистра добавил, что наша страна могла пойти по пути модернизации своих локомотивов, и ту цену, которая платится за покупку одного иностранного локомотива, можно было бы потратить на глубокую модернизацию трех собственных.

Шульмейстер добавил, что в случае модернизации локомотивов Украина бы загрузила свои заводы и дала бы работу людям, а это, в свою очередь, повлияло на рост экономики.

"Какая-то модернизация, возможно, и произойдет, но, скорее всего, с УЗ будет то же самое, что и с General Electric - Укрзализныця под управление Deutche Bahn, будет брать кредиты у Германии и за эти деньги покупать немецкие тепловозы и приведет сюда немецкие компании. В этих условиях украинцы останутся без работы", - предупредил эксперт.

Ранее появилась информация, что Украина на полях Всемирного экономического форума в Давосе подписала соглашение, в котором прописана передача Укрзализныци в управление Deutsche Bahn AG на 10 лет.

Позже министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что был подписан меморандум о стратегическом партнерстве.