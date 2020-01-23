Чем опасна передача Укрзализныци немцам

Укрзализныцю на 10 лет отдадут в управлении немецкой железной дороге / УНИАН

На полях Всемирного экономического форума в Давосе Украина подписала соглашение, которым на ближайшие десять лет передала Укрзализныцю в управление железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn AG.

Я с большой настороженностью отношусь к тому, что сначала поляки управляют такой компанией, как Укрзализныця, а потом ее передают немцам. Кто в таких условиях обеспечит защиту компанией украинских интересов?

На данный момент, Укрзализныця должна защищать интересы Украины, соответственно, менеджмент в этой компании также должен быть таким, который защищает интересы украинской экономики. Моя 100-процентная уверенность в том, что передача компании в управление кому угодно, будь-то ворюги из какой-то группировки или депутаты, будь то менеджмент Польши, которые начинают лоббировать интересы польского производителя PESA, будь то немецкая железная дорога или улыбающееся руководство страны, которое подписывает договора с General Electric – это невыгодно для Украины.

Читайте такжеУкрзализныця запланировала новое повышение цен на билетыВсе эти западные менеджеры – это ширмы, которые защищают интересы других стран. Их нельзя сюда пускать. Должен быть управленец – независимый человек, который приходит в компанию, чтобы улучшить ее эффективность. В данной конкретной ситуации, эксперименты с передачей в управление УЗ иностранцам запрещены. Потому как 65% всех грузов в Украине пока еще передвигаются с помощью железной дороги. С каждым годом этот процент падает от 1 до 1,5% в год и это будет продолжаться, потому что "железка" умирает. В последнее время поезда стали все больше и больше опаздывать – такого количества опозданий я уже давно не помню. Как известно, украинская железная дорога давно убыточна. Проблемы в пассажирских перевозках связаны с нерешенными проблемами в грузовых перевозках.

Что изменится с приходом немецкого менеджмента для пассажиров? Возможно, станет комфортнее перемещаться, но только за счет повышения тарифов, так как даже нынешний тариф на перевозки ничего не покрывает, не говоря уже о коррупции. Но даже если бы коррупции не было, то тарифы бы также ничего не покрывали, для этого достаточно сравнить стоимость билета за 100 км пути в Украине и Германии – разница в тарифе будет в пять раз. Потому однозначно немецкая компания, придя к управлению, поднимет цены на билеты. Причем вполне возможно, что не 20 процентов, а в разы.

Если же говорить о коррупции, то навряд ли ее удастся искоренить. Например, в 2015 году, в правление УЗ уже внедряли немца – человека, который ни слова не говорил ни по-русски, ни по-украински. И он, хоть и работал, на коррупцию это никак не влияло. Понятно, что он пытался этому противодействовать, но для этого необходимо полностью менять систему.

Украина могла пойти по пути модернизации своих локомотивов. И ту цену, которую мы платим за покупку одного иностранного локомотива, можно было бы потратить на глубокую модернизацию трех своих локомотивов. При этом мы бы загрузили свои заводы и дали бы работу людям, что повлияло бы на рост украинской экономики.

Какая-то модернизация, возможно, и произойдет, но, скорее всего, с УЗ будет то же самое, что и с General Electric – Укрзализныця под управление Deutche Bahn, будет брать кредиты у Германии и за эти деньги покупать немецкие тепловозы и приведет сюда немецкие компании. В этих условиях украинцы останутся без работы.

Владимир Шульмейстер, директор программы "Инфраструктура будущего" аналитического центра "Украинский институт будущего", экс-заместитель министра инфраструктуры, специально для Главреда